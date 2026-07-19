Autos eléctricos más baratos en California: Newsom ofrece reembolsos instantáneos para quienes cumplan los requisitos

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció esta semana una ley que comenzará a funcionar a partir de fines de este verano y ofrecerá reembolsos instantáneos para quienes compren autos eléctricos. Las personas elegibles deben cumplir los requisitos establecidos por las autoridades y pueden obtener un descuento de hasta 3500 dólares en la transacción.

Reembolsos instantáneos para la compra de autos eléctricos en California

En un comunicado, la Oficina del Gobernador informó la firma de la ley SB 168, una norma que crea el nuevo programa de reembolso instantáneo para vehículos de cero emisiones (ZEV). El requisito para ser elegible es que las personas compren su primer auto de este tipo.

Newsom firmó la SB 168 en California mediante la cual el estado otorgará reembolsos instantáneos para quienes compren un vehículo eléctrico por primera vez Facebook Governor Gavin Newsom

“Donald Trump hace todo lo posible por contaminar nuestro aire y entregar la industria de los autos limpios a China en bandeja de plata. California está pisando el acelerador”, manifestó el gobernador.

Luego, apuntó que el nuevo programa de reembolso instantáneo facilita que las familias “conduzcan de forma limpia, respiren aire limpio y ahorren dinero”. La medida también contribuye al objetivo estatal de lograr emisiones netas cero de gases de efecto invernadero para 2045.

“Mientras California lidera el camino hacia un futuro limpio, nuestro mensaje es claro: nadie puede impedir que los residentes elijan vehículos que sean mejores para su bolsillo y para el aire que respiran”, concluyó.

Programa de reembolsos de Newsom para la compra de autos eléctricos: cómo funciona

El texto indica que las familias que compren su primer vehículo eléctrico recibirán un descuento de US$3500 directamente en el concesionario al momento de la compra. Asimismo, se ofrece un reembolso de US$1750 para la adquisición de ZEV usados.

Para calificar, los autos nuevos deben tener un precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) de hasta US$50.000. En tanto, los usados deben venderse por un máximo de US$25.000.

La inversión del Estado Dorado de US$135,5 millones, igualada dólar por dólar por los fabricantes de automóviles participantes, generará un ahorro total combinado de US$270 millones para las familias californianas en el punto de venta, según las autoridades.

La ley firmada por Newsom permite que las familias obtengan un reembolso de US$3500 directamente en el concesionario al momento de la compra, y otorga US$1750 a quienes adquieran autos usados Freepik

El enfoque del gobierno de Newsom en protección ambiental en California

El reembolso instantáneo de MyFirstEV forma parte de una inversión de US$600 millones, financiada a través de los ingresos del programa Cap-and-Invest y las tarifas de reducción de la contaminación atmosférica. Además de la iniciativa que otorgará descuentos, el paquete completo anunciado incluye:

US$150 millones para el Programa de Protección del Aire Comunitario, que puede financiar proyectos de transporte limpio.

para el Programa de Protección del Aire Comunitario, que puede financiar proyectos de transporte limpio. US$19,8 millones para los californianos de bajos ingresos a través de Clean Cars 4 All

para los californianos de bajos ingresos a través de Clean Cars 4 All US$35 millones para equipos todoterreno limpios mediante el Programa de Mejora de la Calidad del Aire.

para equipos todoterreno limpios mediante el Programa de Mejora de la Calidad del Aire. US$135,5 millones para el Proyecto de Incentivos de Vales para Camiones y Autobuses Limpios (HVIP).

para el Proyecto de Incentivos de Vales para Camiones y Autobuses Limpios (HVIP). US$130 millones para reemplazar motores pesados ​​contaminantes a través del Programa Carl Moyer.

Asimismo, la medida complementa las acciones estatales que apuntan a fomentar el comercio de estos vehículos. En enero, el estado superó las 2,5 millones de ventas acumuladas de vehículos de cero emisiones.

La medida de Gavin Newsom para otorgar reembolsos en la compra de autos eléctricos en California

Como parte de los esfuerzos por incentivar el uso de estos autos, actualmente existen más de 200 mil puntos de recarga públicos y compartidos en todo el territorio del Estado Dorado.

De acuerdo con la Oficina sobre el Uso de la Tierra y la Innovación Climática (LCI, por sus siglas en inglés), la administración estatal está comprometida a lograr una “transición justa y equitativa” hacia la neutralidad de carbono para 2045.

En ese sentido, las emisiones del transporte son el mayor obstáculo para que el Estado alcance la neutralidad, ya que representan aproximadamente el 50% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. La nueva inversión de Newsom implica un nuevo esfuerzo para disminuir la contaminación y alcanzar el objetivo estatal para los próximos años.