Operativos del ICE en Los Ángeles: faltan trabajadores y caen las ventas en los comercios

Los operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) tuvieron consecuencias que, según un estudio en Los Ángeles, se extendieron más allá de las personas directamente involucradas. El temor a ser detenido modificó los hábitos de consumo y la asistencia de trabajadores a sus empleos.

Menos clientes y millones de dólares en pérdidas por el ICE, según un estudio en Los Ángeles

El estudio, titulado “El costo del miedo” y realizado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés), encontró que prácticamente todos los comerciantes consultados dijeron haber registrado menos clientes y menores ventas. El 59% señaló que sus ingresos comerciales se redujeron en más de la mitad, mientras que el 51% de los negocios informó ausencias de empleados que no concurrieron por temor a ser detenidos en el traslado o dentro de sus lugares de trabajo.

En nueve sitios estudiados durante las dos semanas posteriores a los operativos, se registró una disminución de 46.000 clientes UCLA

El impacto fue diferente según la zona y el tipo de actividad. En nueve lugares estudiados, la reducción del movimiento comercial alcanzó aproximadamente 46.000 visitas y representó pérdidas estimadas en 3,16 millones de dólares durante las dos semanas posteriores a los operativos del ICE.

En el desglose de los datos se destacan algunas cuestiones:

El Fashion District concentró la mayor pérdida económica absoluta, calculada en aproximadamente US$1.518.520 , pese a que la disminución porcentual de visitantes fue del 2,4% .

concentró la mayor pérdida económica absoluta, calculada en aproximadamente , pese a que la disminución porcentual de visitantes fue del . En Westlake la baja de visitantes fue del 2% y la pérdida de US$620.181 .

la baja de visitantes fue del y la pérdida de . En Paramount , en cambio, la cantidad de personas que acudieron a los comercios bajó 11% , la mayor caída registrada entre los sitios analizados, lo que se tradujo en pérdidas por US$367.862 .

, en cambio, la cantidad de personas que acudieron a los comercios bajó , la mayor caída registrada entre los sitios analizados, lo que se tradujo en pérdidas por . Huntington Park vio una disminución del 2,4% de visitas y una pérdida de US$332.293 .

vio una disminución del 2,4% de visitas y una pérdida de . Ladera Heights mostró una baja del 4,8% de visitas y pérdidas de US$173.902 .

mostró una baja del 4,8% de visitas y pérdidas de . Cypress Park tuvo una baja del 3% de visitas y una pérdida de US$168.090 .

tuvo una baja del 3% de visitas y una pérdida de . Warehouse District exhibió una baja del 4,3% de visitas y una pérdida de US$33.746 .

exhibió una baja del 4,3% de visitas y una pérdida de . Pacoima experimentó una baja del 0,8% de visitas y pérdidas por US$18.679 .

experimentó una baja del 0,8% de visitas y pérdidas por . Whittier no tuvo cambios en visitas y, a diferencia de las otras zonas analizadas, registró una ganancia de US$77.475.

Los comercios y trabajadores modificaron su actividad por el ICE en Los Ángeles

Los negocios vinculados al consumo no esencial fueron los que registraron mayores descensos. Los complejos minoristas tuvieron una caída de 4,37%, mientras que los servicios personales, como peluquerías, lavanderías y talleres, disminuyeron 3,36%.

Los grandes almacenes registraron una baja de 2,89%, mientras que las cafeterías y panaderías sufrieron una reducción del 2,49% y los restaurantes del 1,06%. En este último sector, los comerciantes señalaron además cancelaciones de celebraciones y eventos, entre ellos graduaciones y bodas.

El ICE protagonizó una redada en un Home Depot en Los Ángeles y se escondió en un camión alquilado

La disminución de ingresos llevó a algunos propietarios a reducir personal o despedir empleados. Otros asumieron directamente tareas de atención, entregas e inventario.

El estudio señaló casos de dueños de microempresas que llegaron a trabajar hasta 18 horas diarias para mantener sus negocios en funcionamiento.

Deudas y problemas de salud: las consecuencias de los operativos del ICE en Los Ángeles

El estudio de la UCLA también registró efectos posteriores a los operativos. El 68% de los comercios consultados declaró que tuvo que cerrar temporalmente o disminuir sus horarios.

Cerca de un año después, el 95% de los empresarios seguía con estrés financiero y el 52% afirmó que sus ventas no alcanzaban para cubrir los costos básicos de operación. El endeudamiento también aumentó entre los pequeños comerciantes.

Un grupo de 17 empresarios acumuló en conjunto unos US$547.000 en deudas para sostener sus actividades. A esto se sumaron problemas de salud relacionados con el estrés, entre ellos dificultades para dormir, hipertensión y ansiedad.

Los vendedores ambulantes quedaron especialmente expuestos debido a que desarrollan su actividad en espacios públicos. El estudio indicó que muchos dejaron de trabajar durante semanas por temor a los operativos, mientras que otros continuaron con ingresos considerablemente inferiores a los habituales.