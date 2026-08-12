Deportaciones masivas del ICE: el problema que enfrentan las empresas con trabajadores migrantes en agosto 2026

Bajo la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) avanzó con redadas y deportaciones masivas en los últimos meses. La intensificación de las operaciones, según testimonios de actores del sector empresario, sumió en una crisis de mano de obra a empresas que emplean trabajadores migrantes en agosto de 2026.

El problema que enfrentan las empresas con trabajadores migrantes por las deportaciones masivas del ICE

En agosto de 2026, sectores claves de la economía estadounidense, como la construcción, la agricultura y los servicios, se enfrentarían a problemas con la mano de obra a causa de las políticas migratorias impulsadas a nivel federal.

Los empresarios advierten que estas medidas no solo reducen la fuerza laboral, sino que también incrementan los costos de producción y afectan directamente la oferta de vivienda.

La construcción, la agricultura y los servicios se encuentran entre los principales sectores económicos afectados por el impacto de las deportaciones masivas del ICE en EE.UU. Fotomontaje realizado con IA

Un informe de la organización America’s Voice señaló que se perdieron 668 mil empleos en 86 ciudades donde hubo un fuerte aumento de los operativos del ICE durante el primer semestre de 2025.

El reporte también identificó que los precios suben más rápido en los sectores que dependen de la mano de obra inmigrante. Mientras que los costos básicos subieron un 2,6%, los bienes y servicios que requieren empleados extranjeros registraron alzas de entre el 6,3% y el 32,1%.

Los investigadores estimaron que, por cada arresto realizado por el ICE, se pierden 13 empleos adicionales en la economía. Esto es particularmente impactante en ciertos sectores específicos: en la agricultura, el 68% de los trabajadores son inmigrantes; en la jardinería, el 39% y en el cuidado a domicilio, el 39,8%.

Más allá del efecto en la fuerza laboral inmigrante, las redadas reducen la actividad económica general, lo que provoca despidos de empleados nacidos en Estados Unidos. De la pérdida de 668 mil puestos, se calcula que entre 51.000 y 297 mil eran ocupados por estadounidenses.

El informe estima que se perdieron 668 mil empleos en 86 ciudades que fueron objeto de redadas masivas del ICE, con un impacto drástico en el sector de la construcción Imagen ilustrativa generada con IA

La propuesta de visas para trabajadores migrantes en EE.UU.

En medio del escenario económico que afronta Estados Unidos, fuentes cercanas al gobierno sugieren una reforma en el sistema de visados para permitir que “puedan venir trabajadores a trabajar temporalmente en las empresas para suplir algunos de esos empleos”, según Univision.

La idea se alinea con la visión de Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), quien abogó por modernizar los programas de visas de empleo para solucionar la escasez de mano de obra y fortalecer la economía durante la Reunión de Verano de la Asociación Nacional de Gobernadores.

“No hemos tenido una reforma migratoria real desde 1959. Hay una razón. Es política. Si queremos que nuestra economía crezca, entonces debemos buscar soluciones más permanentes”, analizó.

No obstante, sus declaraciones fueron recibidas con reticencia por parte de varios funcionarios y figuras políticas cercanas al gobierno. El comentarista conservador Robby Starbuck calificó las palabras como “una traición total”.

Por su parte, el republicano Steve Bannon declaró a Politico: “Mullin es la persona equivocada en el momento equivocado para el puesto equivocado; en un momento en que necesitamos centrarnos en las ‘deportaciones masivas’, nos encontramos con un defensor de la amnistía”.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

Las deportaciones masivas en EE.UU. en 2026

Aunque en 2026 las redadas no tuvieron tanto protagonismo como el año pasado, las estadísticas oficiales muestran que las deportaciones de migrantes fueron en aumento en Estados Unidos.

Según datos del ICE, citados por ABC News, el número total de expulsiones durante el año fiscal 2026 ascendía a 356.389 a fines de julio.

Con estos números, las deportaciones de este año se encaminan a superar el récord establecido por la administración de Barack Obama. En el año fiscal 2013, se expulsó a 438.421 personas, y aún le quedan dos meses más al presente año fiscal, que termina el 30 de septiembre.

Asimismo, el Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales, de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, indica en su portal oficial que 65.765 personas permanecían recluidas en centros de detención a lo largo de Estados Unidos a mediados de julio. Del total, 46.436 (70,6%) no tienen antecedentes penales.