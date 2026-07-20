Noticias de California: vendedores ambulantes pierden terreno frente a nuevas redadas del ICE en julio 2026

El temor a los operativos migratorios volvió a instalarse entre los vendedores ambulantes de California. En distintos puntos del estado, comerciantes que dependen del trabajo diario para sostener a sus familias aseguran que cada salida a la calle implica un riesgo mayor ante la presencia de agentes federales. Casos recientes muestran cómo las detenciones no solo afectan a quienes son arrestados, sino también a sus familiares, compañeros de trabajo y pequeños negocios.

ICE arresta en Panorama City al vendedor ambulante conocido como La Colochona

Uno de los episodios que volvió a poner el foco sobre la situación de los comerciantes informales ocurrió en Panorama City, con el arresto del salvadoreño Mauricio Lozano, de 34 años, conocido en redes sociales como “La Colochona”.

La detención quedó registrada en un video filmado por su amigo Jaime Barrera, quien trabajaba junto a él cuando llegaron los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“De repente llegaron quizá aproximadamente unos diez agentes del ICE y solo nos gritaron ‘la migra’”, recordó Barrera en diálogo con Telemundo.

Lozano se encontraba en la parte trasera del puesto y, al desplazarse, fue interceptado por los oficiales. Tras el procedimiento, toda la mercadería quedó abandonada en el lugar.

Vendedores ambulantes de California reducen su actividad ante los operativos del ICE

El impacto de estas detenciones va mucho más allá de la persona arrestada. Barrera explicó que Lozano era quien sostenía económicamente a su familia y expresó la preocupación que dejó su ausencia.

“El padre presente que lleva todo para la familia. Y pues ahora qué triste el saber que él no está con ellos”, afirmó durante la entrevista con Telemundo.

Algunos habitantes de Chicago coordinan para organizar compras en las tiendas de vendedores ambulantes Associated Press

El episodio también reflejó el clima de preocupación que existe entre quienes trabajan diariamente en la vía pública. Muchos comerciantes consideran que salir a vender implica exponerse constantemente a operativos migratorios que pueden cambiar su situación en cuestión de minutos.

Barrera resumió ese sentimiento al señalar: “Peligroso, cómo está todo eso, pues que andan en la calle. Uno trabajando y le toca”.

Otra de las personas presentes durante la detención fue Yaretzy Guerrero, quien explicó que decidió involucrarse más activamente en el negocio familiar debido a la creciente presencia de autoridades migratorias en la zona.

Los vendedores ambulantes en California permanecen en alerta frente al ICE

“Ando trabajando para ayudarles a los trabajadores aquí que no tienen papeles, para que ellos tampoco se arriesguen”, sostuvo, al explicar que intenta reducir la exposición de quienes consideran más vulnerables frente a estos operativos.

Qué informó el ICE sobre el arresto de Jonathan Mauricio Lozano Lazo

El activista Juan José Gutiérrez sostuvo en diálogo con Telemundo que el temor manifestado por los vendedores ambulantes tiene fundamentos concretos. Según expresó, el contexto migratorio incrementó la sensación de vulnerabilidad entre quienes trabajan en las calles.

Carina Kaufman-Gutierrez, la directora de la Oficina de Servicios para Vendedores Ambulantes en Nueva York

“El miedo que sienten los vendedores ambulantes es totalmente justificado si tomamos en cuenta... que tan solo en la última semana cuatro inmigrantes indocumentados han perdido la vida”, afirmó.

Por su parte, el ICE informó que Mauricio Lozano fue arrestado por encontrarse de manera irregular en Estados Unidos.

El organismo indicó además que fue deportado en dos oportunidades y que su ingreso más reciente al país norteamericano ocurrió en 2023. Esa fue la explicación oficial brindada por la agencia sobre el procedimiento, según citó Telemundo.