Pagó US$165 millones: la increíble casa en la que vive Jeff Bezos junto a Lauren Sánchez en California
El fundador de Amazon compró la vivienda en 2020; todos los detalles de la mansión
- 3 minutos de lectura'
Jeff Bezos posee una lujosa mansión en California, que se suma a la enorme cantidad de viviendas que adquirió en Estados Unidos con el paso de los años. La casa del Estado Dorado se ubica en Warner Estate, en Beverly Hills, para la que destinó una cifra millonaria.
Cómo es la casa en la que vive Jeff Bezos en California
El magnate compró la propiedad en 2020 por US$165 millones al productor de teatro y de cine David Geffen, quien la adquirió en su momento por US$47,5 millones. La estructura fue construida en 1930 para Jack Warner, expresidente de Warner Bros Studios.
Con un estilo georgiano en su diseño, la emblemática mansión de Hollywood se extiende en un espacio de cuatro hectáreas en total y 13.600 pies cuadrados para el interior. En sus instalaciones, cuenta con lujosos amenities, como un campo de golf de nueve hoyos, terrazas con vistas panorámicas a Los Ángeles, jardines y una piscina.
Según Housivity.com, la propiedad también posee una casa de huéspedes para alojar invitados como amigos o familiares, además de un área de entretenimiento que funciona como un centro de eventos.
La vivienda de Jeff Bezos en California tiene la privacidad como una de las prioridades para la residencia, por lo que cuenta con elevados setos que rodean la mansión y los jardines.
Si bien su hogar natal es Albuquerque, en Nuevo México, el multimillonario vivió parte de su vida en Seattle. En tanto, se difundió que tendría planes junto a su pareja de instalarse en isla Indian Creek, donde habría comprado tres mansiones.
Las propiedades de Bezos en Estados Unidos
La mansión de Warner Estate no es la única propiedad de Jeff Bezos en ese país. El fundador de Amazon fue designado como la cuarta persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de US$234 mil millones de dólares, según Forbes.
El magnate posee otras casas en diferentes zonas del territorio norteamericano. Según trascendió, recientemente adquirió una nueva propiedad en Florida, junto a su esposa Lauren Sánchez. Algunas de ellas son:
- En Medina, Washington: la residencia cuenta con una sala de cine, que se incluyó en las reformas que Bezos realizó en las instalaciones de US$53 millones, que se sumaron a la inversión de compra inicial de US$10 millones en 1998.
- En Washington D.C.: ubicada en el vecindario de Kalorama, la propiedad cuenta con 27.000 pies cuadrados en un espacio que anteriormente se empleaba como un prestigioso museo. En la actualidad, dispone de 11 habitaciones y 25 baños, además de varios comedores, una sala de estar, una biblioteca privada y una bodega subterránea. La adquirió por US$23 millones en 2016.
- En Nueva York: la casa de Manhattan supuso un valor de US$80 millones en 2019 para el empresario, que se encuentra en plena Quinta Avenida. La estructura presenta tres niveles habitables, llenos de luz natural durante el día, con acceso a un ascensor privado.
- En Hawái: situada en la isla de Maui, el magnate la adquirió por US$78 millones en 2021. Su principal característica son los jardines y terrazas que dan acceso a la playa.
Otras noticias de Jeff Bezos
De la bancarrota a una millonaria fortuna. La exitosa historia de la hermana de Lauren Sánchez, cuñada de Jeff Bezos
Involucra a una famosa. El proyecto secreto en el que invirtieron Jeff Bezos y Lauren Sánchez antes de su boda
Estilo de vida. El imperio de Jeff Bezos y Lauren Sánchez: mansiones con gasolinera privada y el “reloj de los 10.000 años”
- 1
Anses: cuándo cobro la jubilación de agosto si mi DNI termina en 0
- 2
Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026
- 3
Noche negra para el Gobierno: la oposición rechazó en Diputados media docena de decretos desregulatorios de Sturzenegger
- 4
Somos Buenos Aires: la tercera vía se rompió en la Provincia