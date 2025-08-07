Pagó US$165 millones: la increíble casa en la que vive Jeff Bezos junto a Lauren Sánchez en California

Jeff Bezos posee una lujosa mansión en California, que se suma a la enorme cantidad de viviendas que adquirió en Estados Unidos con el paso de los años. La casa del Estado Dorado se ubica en Warner Estate, en Beverly Hills, para la que destinó una cifra millonaria.

Cómo es la casa en la que vive Jeff Bezos en California

El magnate compró la propiedad en 2020 por US$165 millones al productor de teatro y de cine David Geffen, quien la adquirió en su momento por US$47,5 millones. La estructura fue construida en 1930 para Jack Warner, expresidente de Warner Bros Studios.

La vivienda se encuentra en Beverly Hills y posee todo tipo de lujos y seguridad Housivity.com

Con un estilo georgiano en su diseño, la emblemática mansión de Hollywood se extiende en un espacio de cuatro hectáreas en total y 13.600 pies cuadrados para el interior. En sus instalaciones, cuenta con lujosos amenities, como un campo de golf de nueve hoyos, terrazas con vistas panorámicas a Los Ángeles, jardines y una piscina.

Según Housivity.com, la propiedad también posee una casa de huéspedes para alojar invitados como amigos o familiares, además de un área de entretenimiento que funciona como un centro de eventos.

La vivienda de Jeff Bezos en California tiene la privacidad como una de las prioridades para la residencia, por lo que cuenta con elevados setos que rodean la mansión y los jardines.

Según trascendió, Bezos adquirió una nueva propiedad en Florida, junto a su esposa Lauren Sánchez Instagram/laurenwsanchez

Si bien su hogar natal es Albuquerque, en Nuevo México, el multimillonario vivió parte de su vida en Seattle. En tanto, se difundió que tendría planes junto a su pareja de instalarse en isla Indian Creek, donde habría comprado tres mansiones.

Las propiedades de Bezos en Estados Unidos

La mansión de Warner Estate no es la única propiedad de Jeff Bezos en ese país. El fundador de Amazon fue designado como la cuarta persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de US$234 mil millones de dólares, según Forbes.

(Archivo) Jeff Bezos se posicionó como uno de los más ricos en 2025 Matteo Chinellato� - IPA via ZUMA Press�

El magnate posee otras casas en diferentes zonas del territorio norteamericano. Según trascendió, recientemente adquirió una nueva propiedad en Florida, junto a su esposa Lauren Sánchez. Algunas de ellas son: