Tiene 28 años, compraba sets de Lego en Target, sacaba las minifiguras y las reemplazaba con pasta seca en California

En Irvine, California, la policía local informó sobre un caso en el que un sospechoso compró sets de Lego en tiendas Target y cambiaba los componentes originales por pasta seca marca Goya. El hombre repitió este procedimiento al menos 70 veces y generó pérdidas por aproximadamente 34.000 dólares para la empresa. El acusado fue identificado como Jarrelle Augustine, de 28 años.

Así operaba el sospechoso con los sets de Lego en tiendas Target de California

De acuerdo con lo que compartió el Departamento de Policía de Irvine a través de su cuenta de Instagram, el hombre adquiría los sets en tiendas Target y luego retiraba minifiguras y piezas de mayor valor.

El material difundido mostró compras, el arresto y los elementos utilizados en los intercambios

En algunos casos, reemplazaba el contenido con pasta seca de trigo duro. Después, devolvía los productos o los dejaba nuevamente en circulación.

La policía de Irvine señaló que los agentes realizaron tareas de vigilancia, identificaron al sospechoso y reunieron pruebas.

Como resultado, los oficiales detuvieron a Augustine, que es residente de Paramount. El hombre fue aprehendido por cargos de hurto mayor y trasladado a la cárcel del condado de Orange.

La publicación de la fuerza policial incluyó imágenes de cámaras de seguridad que muestran al sospechoso mientras compraba los sets de Lego.

El material también registró el momento de su arresto y exhibió los elementos utilizados para los intercambios, como bolsas de pasta seca marca Goya, junto con imágenes de las figuras y componentes sustraídos, incluidos juegos de Star Wars.

El hombre fue arrestado por hurto mayor por la policía de Irvine, California, y trasladado a una cárcel Captura de Irvine Police

En Target, los sets de Lego de la línea Star Wars presentan una amplia variación de precios según el modelo. Las opciones más accesibles oscilan entre US$35,99 y US$89,99. Los productos de mayor tamaño o complejidad alcanzan valores de hasta US$149,99 e incluso US$159,99.

Las autoridades policiales del condado de California indicaron que la maniobra afectó a varias tiendas a nivel nacional. La cadena reportó al menos 70 robos vinculados al mismo individuo, lo que derivó en pérdidas cercanas a US$34.000.

Cómo se componen los Lego y por qué funcionaba el robo

La compañía fue fundada en 1932 por Ole Kirk Kristiansen y se convirtió en uno de los mayores fabricantes de juguetes a nivel mundial. Su producto central es el ladrillo de construcción, que en su forma actual fue lanzado en 1958, explican en el sitio web de la empresa.

Estos bloques cuentan con un sistema de encastre que permite unir las piezas entre sí y construir distintas estructuras. A partir de ese principio, los sets incluyen diversos componentes, como figuras y elementos temáticos, que pueden combinarse para recrear escenas o armar modelos específicos.

Los sets de Lego incluyen piezas y minifiguras que pueden alcanzar altos valores en el mercado Captura de Irvine Police

En Target, además de los sets de Lego de la línea Star Wars, existen múltiples colecciones disponibles que abarcan distintos temáticos y categorías. Entre ellas se encuentran Lego Creator, Lego Vehicles, Lego Minecraft, Lego Disney, Lego Technic y Lego Harry Potter.

Algunas minifiguras incluidas en los sets de Lego alcanzan valores significativamente más altos que el resto de los componentes.

Según el sitio especializado Brick Economy, existen figuras que superan ampliamente el precio original del producto, como ediciones limitadas o exclusivas. Entre los ejemplos relevados figuran:

Personajes de Marvel como Spider-Man, con valores cercanos a US$4875 .

como Spider-Man, con valores cercanos a . Versiones de Iron Man que superan los US$1800 .

que superan los . En el caso de Star Wars, se destacan figuras como C-3PO en edición especial, con un valor de US$2999,99, y Boba Fett, que alcanza aproximadamente US$2610,96.