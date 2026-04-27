“Era muy callado”: la reacción de los vecinos del hombre de California que protagonizó el tiroteo en la Casa Blanca

Horas después del ataque en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, Cole Tomas Allen, un profesor de 31 años, será acusado ante un tribunal federal como principal sospechoso. Es originario de Torrence, una ciudad del condado de Los Ángeles, California, y sus vecinos están sorprendidos por lo sucedido.

La sorpresa de los vecinos por la acusación de Cole Tomas Allen

Tras el ataque, las autoridades se asentaron en la avenida Gramercy, en Torrance, para registrar la vivienda de Allen en el vecindario.

Los vecinos aseguran que apenas cruzaron un saludo con Cole Tomas Allen mientras vivía en el vecindario Agencia AFP

Avanzado el operativo, los helicópteros de los canales de televisión comenzaron a sobrevolar el lugar, por lo que ninguno de los vecinos pudo descansar hasta la madrugada del pasado 26 de abril, cuando culminó el operativo.

“Fue una locura, esta es una calle muy tranquila, los niños juegan en la calle por las tardes. Pero anoche llegaron como 35 agentes del SWAT y entraron a la casa”, dijo Paul Thompson, un abogado de 44 años que vive al lado de la supuesta residencia del sospechoso, en diálogo con El País.

El registro de la vivienda ocurrió desde el sábado 25 de abril a la noche hasta la madrugada del domingo Damian Dovarganes - AP

Algunos residentes se sorprendieron por las acusaciones contra Allen. Max Harris, un vecino que recibió clases particulares con el sospechoso, se mostró consternado al enterarse de su arresto.

“Un amigo me llamó y me dijo: ‘Mira las noticias’”, señaló Harris en diálogo con Telemundo. “Me pareció increíble. Jamás lo hubiera imaginado”, agregó.

Vecinos cuentan con posturas divididas sobre el arresto del sospechoso William Lang - FR172065 AP

Luego agregó: “Parecía un tipo bastante amigable. Era un tipo normal, una persona común y corriente, de quien no esperarías nada”.

Erik Orre, residente del barrio, también se mostró sorprendido por la investigación en su vecindario. Sin embargo, descartó dar una postura concreta al respecto. “Una vez más, son acusaciones, así que no conocemos la historia completa, pero hasta ahora parece algo terrible”, sostuvo.

“Era muy callado”: cómo el sospechoso interactuaba con los vecinos

Por su parte, otro grupo de vecinos presentó otra postura sobre Allen. De acuerdo con Thompson, el sospechoso no interactuaba mucho con el vecindario.

“Era muy callado. Él se movía en un scooter, el que está ahí en la casa”, confirmó el vecino sobre sus pocas interacciones con el estadounidense.

El abogado asegura que desde que el profesor se mudó al vecindario hace cinco años, la comunicación principal que tuvo fue con sus padres, con quienes Allen compartía el inmueble.

Vecinos lo consideraban callado y con cero interacción Alex Brandon - AP

“Estoy triste por sus padres, son buenas personas, no merecen algo así. Son una familia muy normal. No sé qué quería hacer su hijo. Creo que nunca hablé con el padre sobre política. Me sorprende lo que ha pasado, nunca esperas algo así“, señaló.

Otro habitante del barrio contó a El País que guardaba escasos recuerdos del sospechoso. Desde este punto, lo vio una vez afuera de su casa, limpiando su motocicleta, pero no se saludaron.

“Me parecía que no le gustaba interactuar con nadie. Era alguien muy enfocado en lo que hacía y no prestaba atención a su alrededor”, dijo.

Quién es Cole Tomas Allen, el sospechoso acusado del tiroteo de la Casa Blanca

Allen tiene 31 años y estudió ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California, de donde egresó en 2017. Luego obtuvo una maestría en informática en la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills.

De acuerdo con CNN, trabajaba como profesor a tiempo parcial en C2 Education. Meses atrás fue destacado como “profesor del mes”, de acuerdo con publicaciones de la empresa en redes sociales. También se presenta como desarrollador de videojuegos.