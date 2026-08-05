Para frenar al ICE en agosto: el llamado de organizaciones promigrantes ante el aumento de redadas en California

Activistas de diversas organizaciones en California impulsaron una estrategia de resistencia colectiva frente al presunto incremento de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La comunidad busca implementar mecanismos de protección ante las tácticas de las autoridades federales para proteger a las familias migrantes.

El llamado de organizaciones comunitarias de California contra el ICE

Grupos promigrantes promovieron una “autodefensa popular” ante las redadas del ICE en el Estado Dorado. Las organizaciones instaron a cada familia a realizar planes de emergencia y redes de comunicación vecinal.

Organizaciones comunitarias instan a los migrantes a resguardarse en iglesias y escuelas para organizar su defensa contra el ICE en un lugar seguro Flickr/ICE - Flickr/ICE

Según N+Univision, distintos líderes comunitarios recomendaron usar las iglesias y las escuelas como espacios seguros para coordinar la defensa. Además, insistieron en que documentar los arrestos sirve para denunciar los abusos de poder.

El llamado a la unidad incluye a vendedores ambulantes, trabajadores y estudiantes de todos los sectores sociales. Principalmente en el sur del estado, el objetivo del llamado es prevenir un mayor número de deportaciones en comparación con otras zonas del país.

Los activistas exigieron el despliegue inmediato de cámaras corporales para identificar a los agentes durante sus intervenciones. Asimismo, rechazaron las tácticas de “incógnito”, donde los oficiales cubren sus rostros y utilizan vehículos sin logotipos oficiales.

Miedo al ICE: activistas denuncian clima de terror en barrios de California

En diálogo con Univision, Ron, representante de la organización Unión del Barrio, describió la situación actual como una crisis de inseguridad extrema. “Es una vida de terror, una vida de mucho miedo, de frustración”, denunció.

Por su parte, Javier Hernández, de la Coalición del Inland Empire por la Justicia de los Inmigrantes, advirtió sobre un aumento en la agresividad de las redadas. En su caso, señaló: “Lo que estamos viendo ahora es muchos más operativos de lo que hemos visto antes y también más violentos”.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

A su vez, Víctor Valladares, de la organización Alliance, reportó una presencia constante de agentes federales en el condado de Orange. Desde su perspectiva, la sola presencia de esta agencia gubernamental aterroriza a las comunidades locales.

Hernández resaltó que incluso las ciudades pequeñas como Montclair enfrentan cientos de detenciones en lapsos cortos. Según su postura, la falta de organización en regiones extensas dificulta la protección de las familias más vulnerables.

Llamado a migrantes en California: convocatoria para el 14 de agosto

La Coalición de Autodefensa Comunitaria de San Diego convocó en redes sociales a una velada especial de solidaridad y resistencia comunitaria. La cita está programada para el próximo viernes 14 de agosto desde las 6 hasta las 8 hs (hora local).

Los organizadores seleccionaron la fábrica San Diego Made Factory, ubicada en la calle Commercial, como punto de encuentro. Según menciona el anuncio, el evento busca el relanzamiento de la construcción de bases comunitarias para la temporada de verano.

Organizaciones comunitarias de California se unen para brindar ayuda a los migrantes Instagram @sdcommunityselfdefense

Asimismo, diversos comités locales como Barrio Logan Southeast Solidarity y Central Region Responders participan activamente en la iniciativa. La coalición ofrece programas de educación política y apoyo mutuo para responder a las emergencias vecinales. La meta principal de la convocatoria es el fortalecimiento de redes capaces de mitigar daños en las poblaciones migrantes.