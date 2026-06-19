Qué es el khat, el alucinógeno africano que la CBP incautó en Virginia: se dirigía a California

El jueves 4 de junio, antes del inicio del Mundial 2026 en EE.UU., agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) interceptaron un cargamento de khat en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia, con destino hacia Sacramento, California. La mercancía fue enviada desde Etiopía, pesaba 139 libras (63 kilogramos) y tenía un valor aproximado de 17.000 dólares.

Cómo la CBP halló 63 kilos de khat en un cargamento de especias

El descubrimiento se produjo durante la inspección de un envío de especias. Según detalló la CBP, el cargamento estaba compuesto por 102 cajas de cartón, de las cuales diez tenían hojas sospechosas. Ante esta situación, las autoridades enviaron muestras al Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés), donde se confirmó que se trataba de khat (Catha edulis).

La CBP incautó khat africano con destino a California

El organismo explicó que ocultar esta sustancia en cargamentos etiquetados como especias es una táctica utilizada para intentar evadir los controles fronterizos. La droga en cuestión presenta un riesgo elevado para la población norteamericana, al tratarse de una sustancia alucinógena.

“La planta de khat tiene prohibida su importación a EE.UU. porque sus ingredientes químicos activos son sustancias controladas”, declaró Christine Waugh, directora del puerto de área de Washington D.C. de la CBP. “La interceptación de narcóticos en las fronteras es una de nuestras principales prioridades”, añadió.

Según datos oficiales, los agentes de la CBP interceptan en promedio 1600 libras de drogas ilícitas por día (unos 725 kilos) en los distintos puntos de ingreso al territorio estadounidense.

Qué es el khat: origen, formas de consumo y sustancias activas

La planta de khat es originaria del este de África y de la península arábiga. También es conocida en algunas regiones como té de Abisinia o ensalada de África. Su consumo suele realizarse mediante el masticado de las hojas frescas para obtener un efecto estimulante similar al de las anfetaminas, aunque también puede prepararse como infusión con hojas secas.

El khat interceptado por la CBP tenía un valor estimativo de US$17.000 CBP

Tradicionalmente, era utilizada para combatir el cansancio y aumentar el estado de alerta. Según los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU. (NIH, por sus siglas en inglés), el khat contiene dos sustancias estimulantes: catinona y catina.

La catinona es el compuesto más potente y alcanza su mayor concentración al momento de la cosecha de las hojas. Por ese motivo, está incluida en la Lista I de sustancias controladas, categoría reservada para drogas con alto potencial de abuso y sin uso médico aceptado en el país norteamericano.

El khat puede masticarse o mezclar dentro de una infusión NIH

La catina, en cambio, está clasificada en la Lista IV, una categoría con menor potencial de abuso. La diferencia entre ambas sustancias radica principalmente en su potencia y en los riesgos que representan para la salud.

Qué efectos causa el khat y cuál es la postura de la OMS

La presencia de estas sustancias puede provocar diversos efectos adversos para la salud. Entre los síntomas asociados al consumo de khat se encuentran la pérdida del apetito, los delirios, las dificultades respiratorias, el aumento de la presión arterial y la aceleración del ritmo cardíaco. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al khat como una droga de abuso en 1980.