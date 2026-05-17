No está en Texas: el cruce fronterizo que la CBP destacó por la incautación de cargamentos de drogas en los últimos años
La agencia publicó estadísticas que muestran por qué este sector supera en decomisos a todas las demás zonas de vigilancia de la frontera de EE.UU.
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La Patrulla Fronteriza del sector de Detroit lidera las incautaciones de drogas en la frontera norte desde el año 2019. Estadísticas publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) revelan que este sector supera en decomisos a todas las demás zonas de vigilancia de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.
La frontera de Detroit encabeza las estadísticas de incautación de drogas
El cruce fronterizo de Detroit registró 681 incautaciones de narcóticos entre el año fiscal 2019 y el 31 de marzo de 2026. Según un comunicado oficial de la CBP, los agentes de esta región mantienen un promedio de 150 incautaciones de narcóticos por año en los dos últimos años fiscales completos, cifra independiente del total histórico de 681.
Los datos provienen de un informe reciente de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés). El estudio analiza siete años de actividad en ocho sectores fronterizos clave del norte del país.
El área de responsabilidad del cruce de Detroit abarca los estados de Michigan, Indiana, Ohio e Illinois. En esta región, la agencia federal realiza una vigilancia de 863 millas (1388 kilómetros) marítimas y estaciones en sitios como Marysville y Port Clinton.
Los desafíos de la frontera en Detroit para la CBP
La complejidad del entorno en Detroit facilita el contrabando por sus vías fluviales estrechas y los Grandes Lagos, según explicó Javier Gerónimo Jr., jefe interino de la Patrulla Fronteriza del sector. Las rutas de transporte cerca de centros de población atraen la actividad de organizaciones criminales.
En ese sentido, los equipos de la entidad fronteriza trabajan en conjunto con agentes locales, estatales y federales para evitar el paso de sustancias y narcóticos ilícitos hacia el territorio estadounidense.
Este sector incluye también estaciones en Gibraltar, Sault Ste. Marie y la propia ciudad de Detroit. Sus agentes se encargan de vigilar principalmente los corredores de alto tráfico.
Números de incautaciones en toda la frontera norte de EE.UU.
Entre 2019 y 2024, los agentes del sector registraron un aumento del 137% en incautaciones de cocaína y del 746% en decomisos de fentanilo, según el análisis de la GAO.
En el mismo periodo, las incautaciones de armas crecieron un 495%, principalmente en los sectores de Detroit y Spokane.
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