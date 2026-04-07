Agentes de la CBP detuvieron una Suburban 2005 en Texas y encontraron casi US$1 millón en narcóticos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó sobre dos decomisos recientes en Texas con narcóticos valuados en millones de dólares. En una de esas operaciones, el vehículo involucrado fue una Chevrolet Suburban 2005 que tenía ocultos múltiples paquetes de lo que los agentes identificaron como presunta cocaína.

La CBP incauta cocaína oculta en una Chevrolet Suburban en Texas

Ambas acciones de la agencia estadounidense ocurrieron con solo dos días de diferencia, según consta en un comunicado que se publicó en el sitio web oficial. Allí, la CBP dio detalles de las operaciones y lo encontrado en cada caso.

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En primer lugar, el decomiso se produjo en el Puente Internacional Camino Real, ubicado en la localidad texana de Eagle Pass. Allí, la Chevrolet Suburban 2005, que era conducida por una ciudadana estadounidense de 28 años, fue remitida a una inspección secundaria.

Mediante un examen no intrusivo, que contó también con la participación del equipo canino, la CBP halló 25 paquetes con poco más de 57 libras (26 kilos) de lo que agentes sospecharon que era cocaína.

La estimación de las autoridades estadounidenses fue que la droga tendría un valor estimado en las calles de 762.392 dólares. La agencia confiscó tanto las sustancias como el vehículo para la investigación.

Los paquetes de cocaína que halló la CBP en la Chevrolet Suburban 2005 en Texas CBP

Por su parte, la mujer que conducía la Suburban quedó a cargo de oficiales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), que asumieron el caso.

La CBP incauta metanfetamina en Texas en un segundo operativo

Poco después del mencionado hecho, agentes de la entidad tuvieron otra acción en Texas que generó repercusión. Según el comunicado oficial, la operación en este caso se dio en el Puente Internacional Eagle Pass, también en la localidad homónima del Estado de la Estrella Solitaria.

Allí, los agentes de la CBP remitieron a una inspección secundaria a una Chevrolet Traverse 2015, que remolcaba un tráiler y era conducida por un ciudadano mexicano de 45 años.

Con los mismos métodos que en el caso anterior, inspección no intrusiva y participación del equipo canino, los agentes descubrieron 107 paquetes que estaban escondidos en el piso del remolque.

Al inspeccionarlos en la escena, los oficiales descubrieron que se trataba de 237 libras (107 kilos) de presunta metanfetamina. En esta oportunidad, era droga con un potencial de venta incluso más importante.

Los paquetes de metanfetamina que la CBP encontró también en Eagle Pass, Texas CBP

La estimación de la entidad fue que las sustancias podían tener un valor en las calles de US$2.120.581.

“Estas dos importantes incautaciones de narcóticos, con un valor combinado en el mercado negro de más de US$2,8 millones, reflejan la constante vigilancia y el estado de alerta que nuestros agentes de la CBP mantienen a diario”, remarcó Pete Beattie, director del puerto de entrada de Eagle Pass, sobre los operativos.

No solo droga: la CBP también incautó un pesticida en Texas

En otro hecho que fue comunicado por la agencia, oficiales revisaron una camioneta Dodge Ram 3500 2015 en el Puente Juárez-Lincoln, en Laredo. Dentro de un tanque externo de diésel, hallaron una carga de insecticida amitraz.

El problema fue que el conductor intentó ingresar la sustancia sin la documentación requerida, el formulario 3540-1, conocido como Aviso de Llegada, que se debe presentar ante la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).