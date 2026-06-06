Se viene el Mundial 2026 en California: confirman el cierre de calles y operativos federales en el SoFi Stadium

Las agencias federales de Estados Unidos presentaron los detalles del plan de vigilancia para el Mundial 2026 en la región de Los Ángeles, donde se jugarán ocho encuentros, incluido el primer partido de la selección local contra Paraguay. El evento recibió la clasificación de seguridad más alta, lo que permite el despliegue de recursos federales para controlar los perímetros y proteger a los ciudadanos.

Mundial 2026 en el SoFi Stadium: cómo será el operativo de seguridad en Inglewood

Según informó Telemundo 52, la presencia de agentes federales en el SoFi Stadium (renombrado como Los Angeles Stadium durante la Copa del Mundo) y en sus alrededores tiene un enfoque exclusivo en la seguridad de las instalaciones y los aficionados que asistan a los partidos.

Las labores de vigilancia contemplan la colaboración con organismos de otros países vinculados a la FIFA. El objetivo de los operativos es resguardar la paz en el interior de los estadios y prevenir delitos como la trata de personas o la comercialización de boletos falsificados.

Cierres de calles y fan zones en Los Ángeles por el Mundial 2026

Telemundo confirmó que el aumento en la circulación de personas durante la Copa del Mundo en las cercanías del estadio requerirá el cierre de calles y restricciones en el tránsito de vehículos en el condado. Para facilitar el movimiento de los asistentes, el servicio de Metrolink ofrecerá opciones de transporte con enlaces hacia otros sistemas de la región.

Las autoridades recomiendan realizar planificar los traslados con antelación para evitar demoras en las rutas hacia el SoFi Stadium en Inglewood.

Además, ABC7 Los Angeles informó que la región contará con diez ubicaciones para fanáticos que funcionarán entre el 18 de junio y el 19 de julio. Estas áreas se distribuirán en puntos como Venice Beach, Whittier Narrows y el Pomona Fairplex, y también afectarán al tráfico local.

Durante el Mundial, se recomienda a los habitantes de Los Ángeles planificar sus viajes con antelación Jae C. Hong - AP

Santa Clara y San José ajustan infraestructura por el Mundial 2026

Por otra parte, NBC indicó que las ciudades de Santa Clara y San José, en el norte de California, también realizan ajustes en su infraestructura para el comienzo del Mundial 2026. En San José, se planea convertir una superficie de 30.000 pies cuadrados (2787 metros cuadrados) de calles en una zona para aficionados.

En total, se disputarán 14 partidos del Mundial 2026 en California

Este espacio se ubicará en San Pedro Square y servirá como punto estratégico de reunión para consumir alimentos y bebidas antes de que se dispute alguno de los seis partidos programados en la bahía de San Francisco.

Calendario completo del Mundial 2026 en California: partidos en Los Ángeles y la Bahía de San Francisco

La FIFA confirmó el cronograma de todos los partidos que se disputarán en Los Ángeles, desde la fase de grupos hasta las instancias eliminatorias.

Viernes 12 de junio: Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D), 18 hs (Tiempo de California).

(Grupo D), 18 hs (Tiempo de California). Lunes 15 de junio: Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G), 18 hs.

(Grupo G), 18 hs. Jueves 18 de junio: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B), 12 hs.

(Grupo B), 12 hs. Domingo 21 de junio: Bélgica vs. Irán (Grupo G), 12 hs.

(Grupo G), 12 hs. Jueves 25 de junio de 2026: Turquía vs. Estados Unidos (Grupo D), 19 hs.

(Grupo D), 19 hs. Domingo 28 de junio: dieciseisavos de final.

Jueves 2 de julio: dieciseisavos de final.

Viernes 10 de julio: cuartos de final.

En cuanto al área de la Bahía de San Francisco, los partidos programados por la FIFA son: