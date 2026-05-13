Mundial 2026 en Los Ángeles: la contradicción sobre el ICE en el estadio que preocupa a migrantes

La directora ejecutiva del comité organizador del Mundial 2026 en Los Ángeles, Kathryn Schloessman, afirmó primero que el ICE tendría presencia en el SoFi Stadium durante los partidos y luego reconoció que se había expresado mal, aclarando que la agencia no integra el operativo de seguridad interior de ninguno de los dos principales recintos. El episodio ocurrió a menos de un mes del inicio del torneo.

Cómo se produjo la contradicción del comité de Los Ángeles

Durante la conferencia de prensa, Schloessman, presidenta y directora ejecutiva del comité organizador de Los Ángeles, anunció que el ICE tendría presencia en el SoFi Stadium durante los partidos.

La agencia federal no ha recibido ninguna instrucción interna que le prohíba realizar arrestos en los estadios o sus inmediaciones.

“ICE va a estar aquí como en los eventos regulares, asegurándose de que todos estén seguros y de que nada salga mal”, declaró, según recogió ABC7.

Horas después, en una entrevista con la misma cadena, reconoció que se había expresado mal y precisó que la agencia no forma parte de los planes de seguridad del SoFi Stadium.

“No hay indicios de que ICE vaya a ser desplegado en nuestros principales eventos en el SoFi Stadium y el L.A. Memorial Coliseum”, aclaró.

El Mensaje Que Aclara Sobre La Presencia Del ICE En LA

Lo que complica la lectura del episodio es que el secretario de Estado Marco Rubio también habría hablado con el presidente del comité organizador de Miami, Rodney Barreto, y le transmitió el mensaje opuesto. “ICE no va a estar en el estadio”, dijo Barreto a The Athletic, citando garantías personales recibidas del secretario de Estado.

Qué dijo el secretario Mullin: ni prohibición ni garantías

El mismo día, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó en una entrevista exclusiva con CBS News que el ICE participará en la seguridad del Mundial, como lo hace habitualmente en la Super Bowl y el Kentucky Derby.

Consultado sobre si los arrestos por estatus migratorio estaban descartados, fue explícito: “ICE siempre hace cumplimiento migratorio. Siempre vamos a hacer eso. No estamos ahí para detener masas de personas, pero siempre buscamos a los peores”, señaló.

El mismo martes, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó en una entrevista exclusiva con CBS News que el ICE participará en la seguridad del Mundial Alex Brandon - AP

Según dos funcionarios del DHS citados por NBC News, el ICE está ofreciendo personal a los departamentos de policía locales para cubrir seguridad en los perímetros de los partidos. Los agentes que operen en esa capacidad no verificarán el estatus migratorio de los asistentes, pero la agencia federal no ha recibido ninguna instrucción interna que le prohíba realizar arrestos en los estadios o sus inmediaciones.

El jefe de seguridad del comité de Houston indicó a Axios que los planes con el gobierno federal nunca incluyeron operativos de control migratorio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.