Qué se sabe de los resultados para la alcaldía de Los Angeles hoy

Nithya Raman encabeza los resultados para la alcaldía de Los Ángeles este jueves 5 de noviembre de 2026, con el 51,67% de los votos contabilizados, frente al 48,33% de la alcaldesa Karen Bass. Decision Desk HQ proyectó el triunfo de la concejala el miércoles por la noche. Sin embargo, el recuento sigue abierto y NBC News todavía clasifica la elección como demasiado temprana para adjudicarla. La distinción central es entre una proyección periodística y un resultado certificado por las autoridades electorales.

Cómo van los resultados de la alcaldía de Los Ángeles

El último corte oficial localizado corresponde al miércoles 4 de noviembre, a las 16.28, hora del Pacífico. Estos son los números publicados por el Registro Electoral del condado de Los Ángeles:

Candidata Votos contabilizados Porcentaje Nithya Raman 405.193 51,67% Karen Ruth Bass 379.069 48,33%

La diferencia asciende a 26.124 sufragios, equivalente a 3,34 puntos porcentuales. Ese margen corresponde a los votos ya contabilizados; el boletín consultado mantiene abierto el escrutinio.

Bass comenzó por delante cuando se difundieron las primeras cifras del martes. Raman la superó durante la madrugada del miércoles y amplió su ventaja con la actualización de la tarde, de acuerdo con LAist.

Quién proyectó el triunfo de Raman y qué falta confirmar

Decision Desk HQ adjudicó la carrera a Raman el miércoles por la noche, informó The Hill. LAist también registró esa proyección, aunque mantuvo su cobertura centrada en el avance del recuento y aclaró que las cifras seguían siendo preliminares.

Karen Bass es la actual alcaldesa de Los Angeles Composición generada por IA/Archivo

La contienda enfrenta a dos demócratas que habían sido aliadas. La campaña se desarrolló alrededor del costo de la vivienda, la falta de alojamiento estable, los servicios municipales y la recuperación tras el incendio de Palisades, asuntos que integran la agenda cotidiana de los residentes de la ciudad.

Cuándo se actualizará el conteo y cuántas boletas quedan

La siguiente actualización estaba prevista para este jueves a las 9, hora del Pacífico, según Los Angeles Daily News. Al momento de esta consulta, ese horario todavía no había llegado.

Un dato relevante para interpretar las cifras: las 842.000 boletas pendientes mencionadas por ese medio corresponden a todo el condado.

La contienda enfrenta a dos demócratas que habían sido aliadas Fotomontaje realizado con IA // Foto: X de Bass y de Raman

La oficina electoral explicó que carecía de una estimación específica para la ciudad porque procesa lotes procedentes de distintas jurisdicciones; esa cantidad no puede atribuirse íntegramente a la disputa por la alcaldía.

Las boletas enviadas por correo con matasellos del día electoral pueden contabilizarse si llegan dentro de los siete días posteriores. La certificación del condado está prevista para el 27 de noviembre, mientras nuevas actualizaciones permitirán observar si la ventaja de Raman se sostiene.

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Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.