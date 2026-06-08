Recuento de votos en California: Trump abandona entrevista en vivo tras pedido de pruebas por acusación de fraude

Donald Trump terminó abruptamente una entrevista con la cadena NBC luego de un intercambio con la periodista Kristen Welker sobre sus denuncias de fraude electoral. El presidente decidió abandonar la conversación cuando la conductora le pidió pruebas que respaldaran sus afirmaciones sobre la elección para gobernador de California y los comicios presidenciales de 2020.

El pedido de pruebas sobre fraude que desencadenó el cruce con Donald Trump

La entrevista fue grabada el viernes 5 de junio en Wisconsin para el programa Meet the Press y emitida este domingo 7. Durante el encuentro, Trump cuestionó el proceso de conteo de votos en California y volvió a sostener que existen irregularidades en distintas elecciones de Estados Unidos.

“Han pasado cuatro días y ni siquiera están cerca de terminar de contar los votos”, afirmó al referirse al escrutinio en California.

Welker respondió que esos plazos forman parte del sistema electoral del estado, donde millones de boletas se reciben y procesan por correo después de la jornada electoral.

La discusión escaló cuando la periodista le pidió evidencia concreta para respaldar sus acusaciones de fraude. Trump reaccionó con una serie de ataques dirigidos tanto a Welker como a NBC. “Son corruptos, igual que tú eres corrupta. Tu prensa es corrupta. Y Meet the Press es corrupto“, dijo.

La conductora intentó continuar con la entrevista, pero el mandatario insistió con sus cuestionamientos. “Eres corrupta. Sigues el juego de ellos con estas tonterías. Sabes que estas elecciones están amañadas. Tu cadena sabe que están amañadas”, agregó.

Durante el intercambio también volvió a afirmar que ganó las elecciones presidenciales de 2020, una versión que ya fue rechazada por tribunales, auditorías y autoridades electorales estadounidenses.

Trump dijo que sufrió fraude electoral en la elección del 2020 Freepick

“Ya tuve suficiente”: el momento en que terminó la entrevista con Donald Trump

Minutos después, Welker volvió sobre las acusaciones de fraude y trató de formular nuevas preguntas. Trump decidió entonces terminar la conversación. “Dejémoslo aquí porque ya tuve suficiente”, dijo mientras se quitaba el micrófono.

Antes de retirarse del lugar agregó: “Gracias, querida. Que la pases bien”. Cuando la periodista le recordó que había viajado hasta Wisconsin para realizar la entrevista, el presidente respondió: “He estado una hora contigo bajo la lluvia. Te he dado suficiente tiempo. Deberías corregir a tu prensa”.

La discusión con Trump escaló cuando la periodista le pidió evidencia concreta para respaldar sus acusaciones de fraude. (Photo by ANNABELLE GORDON / AFP) ANNABELLE GORDON - AFP

Otra discusión por los condenados del asalto al Capitolio

La entrevista ya se había tensado antes del intercambio sobre California. Welker preguntó si las personas condenadas por agredir a policías durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 podrían beneficiarse de un fondo impulsado por Trump para asistir a quienes, según el presidente, fueron perseguidos políticamente por el sistema judicial.

Trump respondió que algunos acusados aceptaron declararse culpables porque temían recibir penas más severas y aseguró, sin aportar pruebas, que manifestantes fueron guiados hacia el Capitolio por agentes del FBI.

Asimismo, el mandatario evitó responder directamente si quienes atacaron a agentes policiales deberían recibir recursos públicos a través de ese programa.

El asalto al Capitolio de Estados Unidos en Washington, el 6 de enero del 2021. (AP foto/Jose Luis Magana) Jose Luis Magana - FR159526 AP

Qué dijo NBC tras el incidente

Hasta el momento, NBC News no realizó comentarios públicos sobre el final anticipado de la entrevista.

Según informó The Guardian, la cadena tampoco respondió a las consultas realizadas por el medio británico después de la difusión del episodio.