Primarias 2026: Newsom le respondió a Trump y reveló por qué California tarda tanto en contar los votos

Las elecciones primarias de 2026 en California, llevadas a cabo el 2 de junio, reactivaron el debate sobre los tiempos del escrutinio oficial. Mientras continúa el procesamiento de millones de boletas, el presidente Donald Trump cuestionó el sistema electoral californiano y denunció un supuesto fraude vinculado a la demora en el conteo. El gobernador Gavin Newsom respondió.

Newsom apuntó contra Trump tras la acusación por la demora en el conteo: “Miente”

En un mensaje en redes sociales, la cuenta oficial del gobernador Newsom afirmó: “Trump miente sobre California otra vez. Ya es hora de quitarle el teléfono al abuelo y mandarlo a dormir”.

La oficina de prensa de Gavin Newsom atacó a Trump tras las críticas por las demoras en el conteo de California @GOVPressOffice

Funcionarios electorales y especialistas de CBS News sostienen que las demoras no responden a irregularidades, sino que forman parte de la tarea de garantizar que cada voto elegible sea contabilizado.

Qué dijo Trump sobre el conteo de votos en California

La madrugada del jueves 4 de junio, Trump publicó un mensaje en el que criticó el sistema electoral del estado y cuestionó el tiempo que demora el conteo. “Miren a California, todo el mundo. Nuestro proceso electoral es tan malo o peor que el de cualquier país del tercer mundo”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Las declaraciones llegaron mientras continúan los trabajos de validación y procesamiento de boletas en varias de las contiendas más observadas de las primarias. Algunos especialistas citados por el medio señalan que este tipo de cuestionamientos suele aparecer en contextos donde los votos emitidos por correo todavía no fueron contabilizados por completo.

"No esperan siete días para anunciar quién ganó, manipulando las elecciones durante cada uno de esos días", dijo Trump sobre California TruthSocial @RealDonald

En esos casos puede producirse el fenómeno conocido como “espejismo rojo”, cuando los primeros resultados favorecen a candidatos republicanos debido a que una mayor proporción de sus votantes suele acudir presencialmente a las urnas. A medida que avanzan los recuentos, las cifras pueden modificarse.

Por qué California tarda días en contar los votos

Según expertos consultados por CBS News, California prioriza que la mayor cantidad posible de ciudadanos pueda votar, incluso si eso implica que los resultados definitivos demoren más tiempo en conocerse.

Autoridades aseguran que California prioriza que la mayor cantidad posible de ciudadanos pueda votar Steven Senne - AP

Christian Grose, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Sur de California (USC, por sus siglas en inglés), explicó que el estado ofrece múltiples formas de emitir el voto y que cada una requiere procesos de verificación adicionales.

Los factores que retrasan el conteo de votos en California

De acuerdo con las autoridades electorales y expertos, las principales razones de la demora son:

Boletas enviadas por correo : California permite esta forma de votación siempre que tengan matasellos del día de la elección o anterior y lleguen dentro de los siete días posteriores.

: California permite esta forma de votación siempre que tengan matasellos del día de la elección o anterior y lleguen dentro de los siete días posteriores. Voto por correo universal : todos los votantes registrados reciben automáticamente una boleta electoral en su domicilio.

: todos los votantes registrados reciben automáticamente una boleta electoral en su domicilio. Alta participación : en las elecciones presidenciales de 2024, cerca de 13 millones de los aproximadamente 16 millones de votos emitidos en California fueron enviados por correo.

: en las elecciones presidenciales de 2024, cerca de 13 millones de los aproximadamente 16 millones de votos emitidos en California fueron enviados por correo. Cantidad de electores: solo el condado de Los Ángeles cuenta con alrededor de 5,9 millones de votantes registrados, más que 41 estados en total.

Por qué California tarda tanto en contar los votos en las elecciones

Verificación de firmas y subsanación de boletas en California

Otro de los factores que extiende el escrutinio es el proceso de validación de identidad aplicado a cada boleta enviada por correo. Las autoridades electorales realizan varias etapas de control:

Verificación automatizada : sistemas electrónicos comparan la firma del sobre con la registrada por el votante.

: sistemas electrónicos comparan la firma del sobre con la registrada por el votante. Revisión manual : si se detectan diferencias, personal especializado realiza una segunda evaluación.

: si se detectan diferencias, personal especializado realiza una segunda evaluación. Subsanación del voto: cuando una firma es rechazada, el elector recibe una notificación y dispone de hasta diez días para corregir la situación y validar su sufragio.

Otro de los factores que extiende el escrutinio es el proceso de validación de identidad aplicado a cada boleta enviada por correo Marcio Jose Sanchez - AP

Según Grose, estos procedimientos demandan más tiempo, pero permiten que más ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto y que las boletas sean contabilizadas de forma segura.