Newsom veta la ley que obligaba a los hoteles de California a avisar cuando ICE o CBP se hospedan en ellos

El gobernador de California, Gavin Newsom, vetó la ley AB 2721, que obligaba a los hoteles del estado a informar sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La decisión impidió que entraran en vigor nuevos requisitos de notificación para los establecimientos que alojaran a funcionarios federales.

¿Por qué Gavin Newsom vetó la ley AB 2721 en California?

En una carta oficial dirigida a la Asamblea estatal, fechada el 30 de septiembre, Newsom justificó su rechazo por los riesgos que la propuesta representaba para la privacidad de los huéspedes y la seguridad pública.

La divulgación de reservas podía provocar manifestaciones y afectar el funcionamiento de los establecimientos Fotomontaje realizado con IA

El mandatario reconoció que los trabajadores hoteleros necesitan conocer sus derechos cuando interactúan con funcionarios migratorios. Sin embargo, sostuvo que la obligación de divulgar información sobre las reservas podía entrar en conflicto con las normas estatales de protección de datos.

Newsom señaló que exigir a los establecimientos compartir esos registros con el público podía generar problemas legales. También advirtió sobre la posibilidad de que la difusión de esa información provocara manifestaciones u otras actividades que afectaran el funcionamiento de las instalaciones.

En su explicación, el gobernador afirmó que incluso las protestas pacíficas pueden intensificarse de manera inesperada, con riesgos para empleados, manifestantes y otros visitantes.

El funcionario también recordó que en 2025 firmó la ley SB 294, destinada a ampliar los recursos disponibles para que los residentes de California, incluidos los trabajadores, comprendan sus derechos durante las interacciones con agentes de inmigración.

Los requisitos que establecía la propuesta para los hoteles

La AB 2721 contemplaba obligaciones específicas para los operadores que tuvieran conocimiento efectivo de una reserva realizada por ICE o CBP. Entre las disposiciones que establecía el proyecto se encontraban:

Avisos para empleados : colocar una notificación en un lugar visible y accesible para el personal, con información sobre la posible presencia de funcionarios migratorios en el establecimiento.

: colocar una notificación en un lugar visible y accesible para el personal, con información sobre la posible presencia de funcionarios migratorios en el establecimiento. Información durante el registro: comunicar a los huéspedes, cuando lo solicitaran al momento del check-in, la posible presencia de esos agentes durante su estadía.

comunicar a los huéspedes, cuando lo solicitaran al momento del check-in, la posible presencia de esos agentes durante su estadía. Reservas y contratos: aplicar los requisitos de divulgación a las contrataciones vinculadas con organismos federales encargados del control migratorio.

De acuerdo con la Asociación de Propietarios de Hoteles Asiático-Americanos (Aahoa, por sus siglas en inglés), la iniciativa también generaba dificultades para determinar qué reservaciones quedaban comprendidas dentro de las obligaciones previstas.

¿Qué dijeron los propietarios hoteleros sobre el veto de Newsom?

La Aahoa celebró la decisión del gobernador en un comunicado publicado el 1° de octubre. La organización, cuyos miembros poseen aproximadamente el 61% de los hoteles de California, había solicitado formalmente que el mandatario rechazara la iniciativa después de su aprobación legislativa.

Su presidente, Rahul Patel, agradeció la medida y destacó la importancia de escuchar a los empresarios que habrían tenido que implementar las nuevas disposiciones.

Patel sostuvo que los propietarios necesitan requisitos claros y viables para concentrarse en la atención de sus huéspedes y en la administración de sus negocios. También valoró que la asociación pudiera transmitir las preocupaciones de sus integrantes durante el proceso legislativo.

Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva de la entidad, Laura Lee Blake, consideró que la decisión representaba una victoria para el sector. Blake argumentó que los establecimientos no deberían verse obligados a revelar quiénes podrían alojarse en sus instalaciones, porque esa información podría comprometer la privacidad y la seguridad de los visitantes.

Las preocupaciones del sector por la privacidad y las obligaciones legales

Durante el tratamiento de la propuesta, la Aahoa trabajó junto con otras organizaciones empresariales para expresar sus objeciones. Su intervención se concentró en tres dificultades operativas: identificar las reservas sujetas a la normativa, cumplir con los avisos públicos exigidos y preservar la confidencialidad de los registros.

La entidad sostuvo que estas responsabilidades podían colocar a los operadores ante situaciones de incertidumbre jurídica, especialmente cuando debieran determinar si correspondía comunicar una contratación vinculada con organismos federales.

La organización cuenta con aproximadamente 20.000 miembros, propietarios del 60% de los hoteles de Estados Unidos. Según sus cifras institucionales, los establecimientos asociados emplean a más de un millón de personas, con remuneraciones anuales por US$51.300 millones.

Además, atribuye a las propiedades de sus integrantes el respaldo de 4,2 millones de puestos de trabajo en distintos sectores de la industria hotelera y una contribución equivalente al 1,4% del producto interno bruto estadounidense.

¿Qué pasará con las notificaciones sobre agentes de ICE y CBP?

En el cierre de su comunicación a la Legislatura, Newsom alentó a los legisladores a revisar el asunto en 2027, mediante una propuesta que priorice la seguridad y la transparencia para los empleados de los hoteles sin generar las consecuencias que identificó en la AB 2721.

Las protestas pacíficas también podrían representar riesgos para trabajadores y visitantes Fotomontaje realizado con IA

Por su parte, la Aahoa indicó que continuará su trabajo con representantes políticos y organizaciones de la industria ante la aparición de iniciativas similares en otros estados.

La asociación también señaló que mantendrá su participación en los debates sobre las posibles repercusiones de estas regulaciones para propietarios, trabajadores y huéspedes.