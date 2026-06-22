Seguro médico en California: la medida que podría hacer que las familias paguen US$400 más al año

En California, como respuesta a los cambios introducidos en el programa Medi-Cal, los legisladores aprobaron recientemente una reestructuración del impuesto a las organizaciones de atención administrada. La medida trasladaría una mayor parte del costo a los californianos con seguro médico privado, y podría hacer que una familia de cuatro pague hasta US$400 más al año.

La medida en California que podría hacer que las familias con seguro médico paguen US$400 más al año

Esta semana, los legisladores californianos aprobaron la SB 125, una nueva disposición que pretende abordar los cambios federales impuestos a Medi-Cal para preservar el acceso a miles de beneficiarios. Hasta el momento, el Estado aplicaba una tasa más alta a los planes del programa que a los privados, pero ahora esto cambiará.

La medida legislativa en California comprende una reestructuración de impuestos que podría hacer que cada asegurado pague hasta US$100 más al año Freepik

La medida reducirá el impuesto a los planes de Medi-Cal y aumentará el impuesto a los planes privados al mismo nivel.

Aunque el cambio se aplica a las aseguradoras, la Asociación de Planes de Salud de California advirtió que este costo se trasladará directamente a los consumidores a través de las primas mensuales.

La disposición impone una tasa mensual de US$8,85 por cada inscrito en planes de salud, tanto públicos como privados. En este escenario, los expertos calcularon que podría generar un aumento de hasta US$100 por asegurado, lo que resulta en US$400 al año para una familia de cuatro personas.

En números, representaría un incremento aproximado del 1,5% en las primas mensuales, junto con los aumentos anuales ya existentes.

Ahora, la aplicación depende de si el gobernador Gavin Newsom la aprueba y el gobierno federal la acepta. En este caso, el plan trasladaría una mayor parte de la carga económica a quienes contratan seguros privados.

La propuesta busca responder a los cambios federales impuestos por la ley H.R.1, conocida como One Big Beautiful Bill, impulsada por el presidente Donald Trump el año pasado. Estas normas eliminaron miles de millones de dólares que recibía el Estado para financiar el programa de salud Medi-Cal, además de que introdujeron nuevos requisitos para aplicar y reducir así la elegibilidad.

Detalles de la ley que podría cambiar el seguro médico en California

La presidenta interina del Senado, Monique Limón, demócrata de Santa Bárbara, sostuvo que no existía un plan perfecto para responder a los cambios federales, pero defendió el proyecto aprobado.

“Como Senado, hemos dejado muy claro que necesitábamos ingresos… se trataba de tomar una decisión que pudiéramos resolver teniendo en cuenta lo que está sucediendo a nivel federal", manifestó, citada por CalMatters.

La medida busca responder a los cambios introducidos en Medi-Cal por la ley H.R.1 Freepick

En ese sentido, el Departamento de Finanzas indicó que optó por la cuota mensual de US$8,85 porque esa tarifa generaría US$2300 millones al año. Esta cifra es equivalente a la misma cantidad que el estado generaba antes de 2023 para financiar Medi-Cal.

Del total, según el portavoz HD Palmer, US$2000 millones se destinarían a apoyar los servicios existentes de Medi-Cal. El resto, US$300 millones, financiarían los aumentos previamente establecidos para los proveedores que ofrecen atención primaria, materna y de salud mental a los afiliados.

Reacciones a la medida que podría hacer que las familias paguen US$400 más al año en California

Tras la aprobación del plan, las reacciones fueron diversas. La senadora Akilah Weber Pierson, demócrata de San Diego, declaró que el plan tributario le parecía “sumamente problemático” antes de la votación.

“Me siento muy incómoda con esta propuesta y la carga económica que supondrá para las familias a las que represento como senadora y también como médica”, sostuvo, antes de votar a favor al día siguiente.

Junto con otros grupos de médicos y la Asociación de Hospitales de California, la Asociación de Planes de Salud cuestionó las palabras de los legisladores durante las sesiones.

“Los líderes de California hablan de la asequibilidad como una prioridad absoluta. Resulta difícil conciliar esas declaraciones con una votación que aumentará las primas de los seguros médicos para las mismas personas a las que, según dicen, los legisladores intentan ayudar”, expresaron.

A su vez, el Dr. René Bravo, presidente de la Asociación Médica de California, enfatizó las consecuencias negativas que podría tener la medida. “Aumentar las primas de los seguros médicos para equilibrar el presupuesto estatal es simplemente desvestir a un santo para vestir a otro”, expresó.

Luego, agregó: “Esto solo dificultará que las familias mantengan su cobertura y reciban la atención que necesitan”.