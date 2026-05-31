Medi-Cal se contrae: cómo Trump y California les cierran el acceso pleno a miles de migrantes

Miles de inmigrantes indocumentados en California ya no tienen acceso a Medi-Cal completo tras cambios presupuestarios implementados desde el 1° de enero de 2026, dos años después de que el estado expandiera el programa.

Miles de migrantes en California ya no tienen Medi-Cal

Desde el 1° de enero de 2026 entró en vigor el congelamiento de nuevas inscripciones a Medi-Cal de cobertura completa para ciertos adultos inmigrantes. En los dos primeros meses del año, más de 86.000 personas indocumentadas dejaron o perdieron esa cobertura, de acuerdo con un informe de Public Health Watch.

Las cifras corresponden a inmigrantes que abandonaron o a los que se les negó el acceso en los meses de enero y febrero, lo que supone una tasa seis veces superior a la de otros beneficiarios.

El informe también ubica la caída en un contexto de mayor presión federal. El 4 de julio del año pasado, el presidente Donald Trump firmó la ley fiscal y de gasto H.R. 1, proyectada para reducir el gasto de Medicaid en casi un millón de millones de dólares durante la próxima década.

Qué migrantes ya no pueden inscribirse en la cobertura completa de Medi-Cal

Según Public Health Watch, la inscripción de inmigrantes indocumentados en Medi-Cal creció hasta mayo de 2025, cuando el programa alcanzó su punto máximo antes de comenzar a mostrar una caída sostenida.

El programa Medi-Cal permitía a inmigrantes indocumentados acceder a cobertura médica Freepick

En su momento alcanzó una participación máxima de 1,48 millones de beneficiarios. No obstante, en 2026 se registró el mayor descenso de inscripción entre la población migrante.

La organización señaló que una de las razones detrás de la caída fue el temor generado después de que se revelara que la administración Trump compartía datos de Medicaid con autoridades migratorias, entre ellos nombres, direcciones y estatus migratorio de beneficiarios.

Además, California aprobó un congelamiento que, desde el 1° de enero de 2026, impide que ciertos adultos inmigrantes sin estatus migratorio satisfactorio se inscriban por primera vez en Medi-Cal de cobertura completa.

La medida anterior incluía tanto a quienes solicitaban el servicio por primera vez como a aquellos que hubieran tenido un retraso en la presentación de sus documentos o en los pagos por más de 90 días.

En su presentación presupuestaria, el gobernador mencionó su apoyo político a Medi-Cal. Sin embargo, agregó que las limitaciones fiscales lo obligaron a implementar restricciones. “Creo en la atención médica para todos. La he promovido. Creo en ella a pesar de algunas limitaciones”, afirmó Newsom.

Las consecuencias de eliminar Medi-Cal para migrantes indocumentados

Según Public Health Watch, alrededor de 1,3 millones de inmigrantes podrían perder la cobertura completa de Medi-Cal en los próximos cuatro años si los cambios se implementan sin modificaciones.

Esto podría ocasionar que miles de personas renuncien a sus tratamientos para enfermedades crónicas o ignoren sus síntomas hasta que se conviertan en una emergencia, lo que representará una sobrecarga para el sistema de salud y aumentará los costos.

Los migrantes sin cobertura podrían buscar atención médica hasta que su enfermedad esté muy avanzada Pexels

Otro cambio llegará el 1° de julio de 2026, cuando California eliminará la cobertura dental completa para ciertos adultos de Medi-Cal de 19 años o más con estatus migratorio no satisfactorio, aunque mantendrá la atención dental de emergencia.

La decisión no solo afectará a indocumentados, también a ciertos residentes permanentes y beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), a quienes se les negará la cobertura preventiva como limpiezas y extracciones no urgentes.

Al respecto, Public Health Watch señala que la pérdida de atención dental preventiva podría agravar problemas de salud asociados con enfermedades cardiovasculares, diabetes y Alzheimer, debido a la relación documentada entre la salud bucal y esos padecimientos.

Clínicas comunitarias advierten un golpe financiero por los cambios en Medi-Cal

Un riesgo adicional es que, desde julio de 2026, California dejará de aplicar las tarifas del Sistema de Pago Prospectivo (PPS, por sus siglas en inglés) para servicios financiados solo con fondos estatales y brindados a personas con estatus migratorio no satisfactorio. Las clínicas comunitarias advierten que ese cambio reducirá sus reembolsos y podría afectar su operación.

Actualmente, en esos centros de salud se brinda atención a pacientes independientemente de su estatus migratorio, cobertura de seguro o capacidad de pago. En el caso de servicios cubiertos por fondos federales, las clínicas reciben reembolsos bajo reglas específicas. Sin embargo, para la atención de ciertos inmigrantes que no califican para financiamiento federal completo, California cubre una mayor parte del costo.

Cuando se elimine la tarifa de PPS, California podría pagar menos del mínimo establecido por la autoridad federal, lo que costará millones de dólares a las clínicas, algunas de las cuales incluso podrían cerrar.

Migrantes que decidan conservar Medi-Cal deberán pagar más

Otra medida en discusión afectaría a quienes conserven cobertura completa de Medi-Cal. La revisión presupuestaria de Newsom para 2026 propone elevar de US$30 a US$50 la prima mensual para ciertos adultos de 19 a 59 años con estatus migratorio no satisfactorio, a partir del 1° de julio de 2027.

Los migrantes en California deberán pagar US$50 al mes por la cobertura completa de Medi-Cal Freepik

El pago aplicará para migrantes entre 19 y 59 años, tanto para indocumentados como para algunos residentes permanentes y beneficiarios de DACA. Public Health Watch señaló que el cobro de primas podría llevar a muchos beneficiarios a abandonar la cobertura completa, ya sea por falta de recursos o por temor a mantener el trámite activo.