Steve Hilton, candidato a gobernador de California: “El DMV cobra la tarifa más alta del país y tiene las peores carreteras”

En plena campaña electoral de cara a los comicios de noviembre, el candidato republicano a gobernador de California, Steve Hilton, cuestionó el funcionamiento del Departamento de Vehículos Motorizados estatal (DMV, por sus siglas en inglés). Al responder a un votante, prometió abolir la agencia y afirmó: “Cobra la tarifa más alta de EE.UU. y tiene las peores carreteras”.

Steve Hilton contra el DMV: qué dijo sobre las tarifas y carreteras de California

En un acto de campaña llevado a cabo el martes 8 de septiembre, a falta de menos de dos meses para los comicios de noviembre que definirán al sucesor del gobernador Gavin Newsom, Hilton criticó el funcionamiento del DMV, la agencia estatal encargada de gestionar licencias de conducir, registros vehiculares y otros trámites relacionados con conductores y vehículos.

En un discurso reciente, Hilton criticó al DMV y sostuvo que California cobra las tarifas de registro más altas del país mientras tiene las peores carreteras AP Photo/Scott Strazzante

En ese sentido, afirmó que planea limitar la tarifa de registro de vehículos a un monto fijo de 73 dólares por vehículo al año. En su discurso, aseguró que este es el costo real de administración del servicio y que el resto de cobros actuales son impuestos ocultos.

“Con el DMV y el registro de vehículos, (California) cobra la tarifa de registro más alta para las peores carreteras de EE.UU. Nuestras carreteras ocupan el puesto 50 de 50. En otra medida, estamos en el puesto 49 de 50, peores solo que en Alaska”, manifestó el candidato republicano.

Asimismo, Hilton afirmó que construir carreteras a través de Caltrans cuesta cuatro veces más que en Texas, algo que atribuyó a excesos regulatorios.

Cómo planea Steve Hilton eliminar el DMV de California

Durante el acto de campaña, el republicano que busca la gobernación de California propuso eliminar el DMV por considerarlo una agencia burocrática e ineficiente.

“Vamos a abolir el DMV y vamos a reducir el costo de registro de los vehículos a la tasa fija de 73 dólares por vehículo al año. Y vamos a cerrar esta abarrotada agencia estatal burocrática que trata a los californianos con completo desprecio”, afirmó.

El republicano Steve Hilton propuso eliminar al DMV de California

La propuesta contempla el traslado de los trámites del DMV a plataformas en línea y a oficinas de los condados existentes. Además, planteó transformar las instalaciones físicas de la agencia en clubes extracurriculares y centros de capacitación laboral.

“Vamos a convertir las oficinas del DMV en clubes extracurriculares y centros de capacitación laboral que realmente ofrecen servicios útiles en estos edificios, en lugar de lo que tenemos ahora”, expresó.

La medida forma parte de su plan para reducir el costo de vida y el gasto público (“Operation Zero Waste”), que incluye una propuesta de recorte de impuestos para la clase trabajadora que dejaría los primeros US$150 mil exentos de impuestos de ingresos.

Elecciones en California: qué muestran las encuestas entre Becerra y Hilton

De acuerdo con ABC7, el oponente de Hilton, el demócrata Xavier Becerra, accedió a participar en uno de los seis debates propuestos por el republicano de cara a las elecciones de noviembre.

La fecha prevista por los candidatos es el 30 de septiembre, menos de una semana antes de que los condados comiencen a enviar las papeletas de votación por correo a los californianos.

Xavier Becerra aventaja por gran margen a Steve Hilton en las encuestas de California Fotomontaje realizado con IA // Fotos: X de Becerra y Hilton

Al respecto, Hilton criticó a Becerra por haber aceptado solo un debate y acusó a su campaña de “esconderse en el sótano” a medida que se reduce la ventaja de Becerra en algunos sondeo.

No obstante, hasta el momento los sondeos muestran una amplia ventaja para el demócrata en la contienda electoral más importante del Estado Dorado, según la recopilación de New York Times: