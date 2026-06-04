“Parece que se viene un cambio”: el mensaje de Steve Hilton tras las elecciones de California 2026

Steve Hilton mantiene su liderazgo horas después de las elecciones primarias por la gobernación de California. De cara al próximo 3 de noviembre, se mostró optimista y les remarcó a sus seguidores que “el cambio ya se acercaba” al Estado Dorado.

La reacción de Steve Hilton tras liderar la elección en California 2026

El republicano publicó un mensaje para sus seguidores en la mañana del 3 de junio, 24 horas después de las elecciones primarias. A través de un video de pocos segundos, expresó su gratitud a los republicanos y reafirmó su plan para “sacar adelante” a California.

“El cambio viene”: el mensaje de Steve Hilton tras las elecciones de California 2026

“Buen día, es la mañana después de una gran noche. Parece que se viene un cambio en California”, dijo en un video publicado desde su cuenta de X.

Hilton afirmó que estaba por viajar a Sacramento para comunicar sus propuestas de campaña en un lugar donde, según describe, se originaban el “exceso, la burocracia y las tonterías”. “Estén pendientes, vienen grandes cosas”, remarcó.

Previo a ese mensaje, el republicano tuvo una entrevista con FOX 11 Los Angeles donde aseguró que el 56% de los californianos estaban en contra de las políticas presentes en California y que Xavier Becerra era un representante de la “maquinaria demócrata”.

“Aquí está el punto que creo que todos los residentes entienden. Los demócratas han controlado California durante 16 años sin ningún dominio sobre su poder. Han dirigido la legislatura estatal con mayorías de dos tercios en ambas cámaras. Todo eso es Xavier Becerra. Es la maquinaria que ha estado en funcionamiento del Estado y que nos ha dado el costo de vida más alto del país”, señaló sobre su contrincante de cara al 3 de noviembre.

El rol de Donald Trump en las políticas de Steve Hilton

Durante la entrevista, afirmó que el respaldo del presidente Donald Trump va a ser beneficioso para el Estado Dorado, ya que permitiría cambios más prácticos en caso de triunfar en los comicios generales.

“Creo que a California le va a ayudar si soy gobernador de California y tengo una buena relación con el presidente de los Estados Unidos. Es un vínculo práctico”, aseguró.

Trump asegura que su administración ayudará a Hilton si gana los comicios del 3 de noviembre Truth Social/@realDonaldTrump

El 6 de abril de este año, Trump anunció su respaldo a Hilton al asegurar que este podría cambiar la situación presente en el Estado Dorado marcada por las normativas de la administración Newsom.

“Steve Hilton cuenta con mi apoyo total e incondicional. Será un gran gobernador y, lo más importante, ¡nunca los defraudará!“, escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

Durante la jornada electoral del 2 de junio, Trump y el vicepresidente JD Vance animaron a los republicanos a votar por el empresario Steve Hilton.

El presidente Trump instó a los republicanos a votar por Steve Hilton Captura de pantalla/Truth Social

“California, vota hoy por Hilton para gobernador. Él va a trabajar conmigo y con el Gobierno Federal. Los fondos fluirán porque confío en él (a diferencia de los demás), y haremos que California vuelva a ser grande. Steve Hilton nunca te defraudará“, destacaba el republicano.

Cómo se mantiene el conteo de votos en California

De acuerdo con los datos publicados por ElectionResults y actualizados a las 4.44 hs del 3 de junio de 2026, el 100% de los 19.788 distritos electorales figuraban como parcialmente reportados.

En ese contexto, con el 55% de los votos escrutados, Hilton lidera con el 27.8% de los votos. A este le siguen Becerra (25,4%) y Tom Steyer (19,6%).