Encuestas en California hoy: quién gana la gobernación y cómo avanza el candidato de Gavin Newsom

El demócrata Xavier Becerra lidera la carrera por la gobernación de California frente al republicano Steve Hilton, de cara a la elección del 3 de noviembre. El ex fiscal general del estado y ex secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos busca suceder al gobernador Gavin Newsom, quien no puede aspirar a un tercer mandato y ya expresó su respaldo a Becerra.

Becerra lidera las encuestas para gobernador de California

El sondeo más reciente, realizado por David Wolfson por encargo de la campaña de Steve Hilton, ubica a Becerra con 49% de intención de voto, frente al 41% del republicano. La encuesta se realizó entre el 14 y el 16 de agosto sobre 912 votantes registrados y tiene un margen de error de 3,3 puntos porcentuales.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

La medición de Wolfson muestra una diferencia menor que la registrada días antes por el Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley. Ese estudio, difundido el 13 de agosto junto con Los Angeles Times, ubicó al demócrata en 55% y al republicano en 37%, con una ventaja de 18 puntos.

El promedio publicado por 270toWin, basado actualmente en las mediciones de Berkeley IGS y el Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC), sitúa a Becerra en 58%, frente a 36,5% de Hilton. El cálculo incluye el sondeo de Berkeley IGS y el del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC, por sus siglas en inglés).

Qué muestran las encuestas anteriores en California

El relevamiento de PPIC, realizado entre el 29 de junio y el 6 de julio sobre votantes probables, había mostrado una diferencia de 25 puntos, con Becerra en 61% y Hilton en 36%. Entre los independientes, el demócrata alcanzaba 60%, frente a 34% del republicano.

Otra medición de Berkeley IGS, realizada en mayo entre votantes registrados, había registrado 52% para Becerra y 31% para Hilton. Ese estudio marcó una ventaja inicial de 21 puntos para el candidato demócrata al comenzar la campaña general.

Xavier Becerra aparece al frente de la intención de voto para gobernador de California con 52%, mientras que Steve Hilton registra 31%, según una encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley Imagen editada con IA / UC Berkeley

Cómo avanzan las campañas de Becerra y Hilton en California

Los dos candidatos comenzaron a intensificar sus actividades después de las primarias del 2 de junio. Durante un foro político realizado en Sacramento el 11 de agosto, Becerra defendió la gestión demócrata en el estado y cuestionó las políticas del gobierno de Donald Trump.

“Somos un estado. Somos una familia”, afirmó al defender la continuidad de los demócratas en California. Hilton, ex comentarista de Fox News y ex asesor del ex primer ministro británico David Cameron, centró su campaña en el costo de vida, los impuestos, la vivienda y el precio de la gasolina. En el mismo encuentro en Sacramento aseguró que California atraviesa una crisis y planteó un cambio de rumbo.

El candidato republicano a la gobernación de California Steve Hilton en rueda de prensa tras las primarias Rich Pedroncelli - FR171957 AP

“Es una crisis absoluta en la que estamos si no cambiamos de dirección”, sostuvo Hilton durante el foro político. El republicano también busca reducir la brecha mediante una campaña más visible y con mayor presencia en actos públicos.

De acuerdo con ABC 30, entre los temas que disputan los candidatos en California se encuentran:

Hilton propone reducir los precios de la gasolina , bajar los impuestos y modificar las regulaciones estatales para favorecer la actividad empresarial.

, bajar los y modificar las para favorecer la actividad empresarial. Becerra puso el foco en salud, inteligencia artificial, energía y protección frente a las políticas del gobierno federal.

La elección definirá al sucesor de Newsom, quien termina su segundo mandato. El ganador asumirá como gobernador de California en enero de 2027.