“Tal vez deberíamos llamar al ICE”: la amenaza denunciada por un ciudadano en un aeropuerto de California

Un ciudadano estadounidense denunció que una empleada de United Airlines lo amenazó con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un conflicto originado por un error en el boleto de su hija en un aeropuerto de California. El caso, registrado en video y difundido en redes sociales, dio lugar a una investigación interna de la aerolínea.

Una empleada de United amenazó a un pasajero con llamar al ICE

El conflicto comenzó cuando la familia intentaba corregir un error en el boleto aéreo de una de sus hijas el pasado 14 de julio en el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO).

En el video, que posteriormente se viralizó en redes sociales, la trabajadora y el pasajero intercambiaron opiniones hasta que la situación se volvió más tensa.

“Tal vez deberíamos llamar al ICE. No te comportas como un ciudadano, lárgate", dijo en la grabación la empleada de United Airlines.

Una empleada de United Airlines amenazó con llamar al ICE a un pasajero hispano

Según el relato de Julio Varela, residente de San Ramón, el apellido de la menor había sido colocado por equivocación como segundo nombre al momento de realizar la reserva, lo que impedía completar el embarque hacia Montreal, Canadá.

Varela explicó que previamente había recibido la recomendación telefónica de presentarse con anticipación en el aeropuerto para resolver el inconveniente en el mostrador de atención al cliente. Sin embargo, aseguró que la gestión se prolongó durante cerca de tres horas antes de que se produjera el enfrentamiento.

De acuerdo con la denuncia pública, cuando solicitó la identificación de una empleada para presentar un reclamo por la atención recibida, comenzó una discusión que fue grabada por ambas partes con sus teléfonos celulares.

“Simplemente empieza a quejarse. Dijo: ‘No me importa. Ese es problema de ella. Arréglense con ella. Me da igual si vuelan hoy o no’”, contó Varela a NBC News.

El pasajero sostuvo que esas expresiones resultaron especialmente preocupantes porque es ciudadano estadounidense y consideró que la referencia a las autoridades migratorias carecía de fundamento. También señaló que la situación le provocó preocupación debido al contexto migratorio en el país norteamericano.

“Es grave amenazar a la gente con el ICE después de lo que ha sucedido con ellos. No les importa si eres ciudadano ni si eres hispano, blanco, padre o veterano. Te dispararán, así que no es ninguna broma”, señaló el hombre de 54 años en una entrevista con Los Angeles Times.

Amenazas con el ICE y agresión física: la denuncia del pasajero

Además del intercambio verbal, Varela afirmó que la confrontación tuvo un momento de contacto físico. Según su versión, mientras ambos grababan la discusión, la empleada golpeó su mano y el teléfono con el que registraba la escena, por lo que se detuvo el video.

El hombre calificó ese episodio como una agresión y explicó que logró volver a encender el dispositivo para conservar parte del registro de lo sucedido. Más tarde decidió publicar el video en Reddit con el objetivo de difundir el caso y solicitar explicaciones por parte de la compañía.

Una empleada de United Airlines amenazó a un pasajero hispano con llamar al ICE SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Sin duda quería que otros lo vieran, y también quiero que otros inmigrantes o minorías sepan, ya sean legales o ilegales, tengan o no residencia o ciudadanía, que si esto les sucede, deben alzar la voz”, dijo Varela a Los Angeles Times.

United Airlines abrió una investigación por la amenaza del ICE y el sindicato se pronunció

Tras la difusión del video, United Airlines confirmó mediante un comunicado retomado por los medios estadounidenses que inició una investigación para revisar lo ocurrido durante la interacción entre el pasajero y la empleada.

La empresa informó que analizaba el caso, aunque no dio detalles sobre posibles medidas disciplinarias.

Según Varela, representantes de la aerolínea se comunicaron inicialmente con él para conocer su versión de los hechos. No obstante, aseguró que posteriormente dejaron de mantener contacto y que su familia nunca recibió garantías respecto de que no enfrentarían inconvenientes con las autoridades al regresar de Canadá.

Por su parte, el sindicato Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales (IAM, por sus siglas en inglés), que representa a la trabajadora involucrada, manifestó que los comentarios atribuidos a la empleada no reflejan los principios de la organización.