La regla que aplica United Airlines en todos sus vuelos y que entró en vigor en marzo: uso obligatorio de auriculares

A partir de marzo de 2026, volar con United Airlines implica una nueva norma que apunta directamente a mejorar la convivencia a bordo. La compañía decidió endurecer su política respecto al uso de dispositivos electrónicos personales, al establecer una obligación que ahora tiene consecuencias concretas para quienes no la cumplan.

La política que cambia la experiencia a bordo

Según informó CBS, United Airlines actualizó su denominado “contrato de transporte” , el documento que establece las reglas y condiciones bajo las cuales opera la aerolínea.

, el documento que establece las la aerolínea. En esta revisión, la empresa incorporó una disposición: todos los pasajeros que utilicen dispositivos electrónicos con sonido deben hacerlo exclusivamente con auriculares.

La aerolínea modificó su documento legal de condiciones de servicio, para elevar el uso de altavoces personales a la categoría de "comportamiento disruptivo"

A partir de ahora, cualquier contenido que emita audio no puede reproducirse en altavoces dentro de la cabina. La intención de la compañía es reducir el ruido y mejorar la experiencia general de los viajeros, especialmente en vuelos largos o con alta ocupación.

Sanciones para quien incumpla al viajar en United Airlines

NBC News detalló que esta norma no es simplemente una recomendación, sino una obligación cuyo incumplimiento puede acarrear consecuencias severas.

Entre las medidas que United Airlines se reserva el derecho de aplicar se encuentran:

Expulsar al pasajero del avión si se niega a cumplir la regla.

Negarle el transporte en futuros vuelos.

Aplicar una prohibición permanente para volar con la compañía.

Además, el documento también contempla que cualquier pasajero que cause pérdidas, daños o gastos a la aerolínea podría ser responsable de compensarlos económicamente.

La inclusión de esta norma dentro de la sección “rechazo de transporte” del contrato deja en claro que la empresa la considera una cuestión seria, equiparable a otros comportamientos disruptivos a bordo.

La regla abarca desde música y películas hasta la navegación en redes sociales, para prohibir cualquier emisión de audio que pueda perturbar la experiencia de viaje de otros pasajeros en la cabina. X: @united

Un cambio alineado con el comportamiento esperado por la aerolínea

CBS recogió la opinión del experto en viajes Scott Keyes, quien señaló que no tiene conocimiento de otra aerolínea importante en Estados Unidos que haya adoptado una regla tan explícita. Si bien muchas compañías fomentan el uso de auriculares, pocas establecen consecuencias tan directas por no cumplir con esta práctica.

Keyes explicó que esta decisión está en línea con el comportamiento que la mayoría de los pasajeros ya adopta y espera de los demás. En ese sentido, remarcó que el problema suele concentrarse en un grupo reducido de viajeros que generan molestias al no utilizar auriculares, por lo que la medida busca abordar específicamente esas situaciones.

En sus palabras, se trata de una forma “elegante” de manejar a quienes no respetan las normas básicas de convivencia dentro del avión.

United se reserva el derecho de expulsar del avión a cualquier pasajero que se niegue a cumplir con la instrucción de usar auriculares David Zalubowski - AP

El contexto por el que United adoptó esta regla en EE.UU.

De acuerdo con datos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos citados por CNN, durante el último año se registraron más de 1600 incidentes relacionados con conductas disruptivas a bordo.

Si bien esta cifra representa una disminución respecto al pico registrado en 2021, cuando se alcanzaron casi 6000 casos, sigue más alta que los niveles previos a la pandemia. De acuerdo con el medio citado, la medida es parte de un esfuerzo más amplio por reforzar las normas de convivencia y reducir las situaciones conflictivas durante los vuelos.