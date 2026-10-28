Tiene green card, pero votó sin ciudadanía y podría perderlo todo: enfrenta la deportación y una multa de US$100.000

Un residente permanente de Sacramento, en California, enfrenta cargos federales tras ser acusado de presentar una declaración falsa de ciudadanía estadounidense para votar en comicios locales y federales. El extranjero fue denunciado formalmente por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Un residente permanente podría perder su green card por votar sin ciudadanía en EE.UU.

El ciudadano mexicano con green card, llamado Juan Antonio Rivas García, afronta un proceso penal en la corte federal. Según N+ Univision, la fiscalía le imputa la comisión de varios delitos por afirmar de manera falsa su condición de ciudadano en los registros electorales.

El acusado completó su primera inscripción electoral en 2018 bajo juramento. Dos años más tarde, realizó un nuevo registro por internet en el cual declaró otra vez poseer la ciudadanía estadounidense.

De acuerdo con un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del DOJ, Rivas García emitió su sufragio por correo durante las elecciones de 2022 y 2024. El mexicano forma parte de un grupo de 48 extranjeros a los que se les presentaron cargos por delitos relacionados con las elecciones.

En el caso de Rivas García, los agentes constataron su participación en ambos procesos electorales a través del sistema de votación postal.

En caso de recibir un fallo condenatorio, el procesado enfrenta hasta un año de prisión y una sanción económica de US$100.000. Asimismo, las autoridades de inmigración pueden revocar su estatus de residente permanente y ordenar su expulsión inmediata del país.

Fraude electoral: el migrante solicitó la ciudadanía, pero no se la otorgaron

Los documentos oficiales del caso revelan que Rivas García solicitó la ciudadanía estadounidense ante las autoridades de migración en 2019. Sin embargo, las autoridades rechazaron su petición dos años más tarde.

A pesar de la negativa oficial, los registros electorales muestran que el procesado mantuvo sus declaraciones falsas sobre su nacionalidad. El personal investigador comprobó que el hombre reafirmó su supuesta ciudadanía en múltiples formularios oficiales de votación.

El hombre mexicano en Sacramento puede perder su green card por su falsa declaración para votar Imagen ilustrativa generada con IA

De acuerdo con N+ Univision, especialistas en derecho migratorio destacaron que la falsa declaración de ciudadanía representa una de las faltas más graves para un residente legal. En ese sentido, también advirtieron que la norma federal impone consecuencias severas que pueden incluir no solo la pérdida de la green card sino también la deportación.

Además, abogados defensores recomiendan consultar con expertos en materia penal e inmigratoria antes de completar registros públicos.

Cómo es la situación actual del mexicano imputado en California

Las autoridades del tribunal confirmaron que Rivas García permanecerá en libertad mientras el proceso judicial avanza en la corte de Sacramento. El juez del caso fijó condiciones específicas para garantizar la comparecencia del imputado durante las distintas etapas del juicio.

El migrante votó en 2022 y 2024 después de declarar falsamente que contaba con la ciudadanía estadounidense Magnific

La fiscalía programó la próxima audiencia del residente para el 9 de noviembre a las 14 hs. En esa sesión, las partes presentarán los argumentos iniciales sobre las pruebas de sufragio ilegal recolectadas por los investigadores.

El DOJ aseguró en el comunicado que mantiene su política de supervisión sobre la transparencia de los padrones electorales. Las agencias estatales colaboran de manera permanente para detectar irregularidades en las elecciones federales.