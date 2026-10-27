Formulario I-485 del Uscis y qué cambia en noviembre 2026 con la green card y el ajuste de estatus en EE.UU.

Las personas que buscan obtener la green card sin salir de Estados Unidos deben revisar los requisitos del formulario I-485 y comprobar si tienen una visa disponible para iniciar el trámite. Durante noviembre, las fechas de referencia varían según la categoría migratoria, el país de nacimiento y el periodo de prioridad de cada solicitante.

Formulario I-485: los cambios que deben tener en cuenta los solicitantes

Antes de iniciar un trámite, el inmigrante debe saber que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) modificó las instrucciones para enviar la documentación por correo postal y estableció una nueva edición obligatoria del formulario. Estas disposiciones determinan qué solicitudes pueden aceptarse y qué documentos deben acompañar el expediente.

Uno de los puntos centrales es la edición del formulario I-485 fechada el 18 de septiembre (09/18/26). Según las instrucciones oficiales, esta versión incorpora cambios relacionados con la regla sobre inadmisibilidad por carga pública.

También cambiaron las direcciones para el envío postal, la agencia modificó los lugares de recepción directa el 7 de octubre y concedió un plazo de transición de 30 días. Los formularios enviados a las direcciones anteriores podían aceptarse si el matasellos tenía fecha del 9 de noviembre o anterior. Después de ese límite, corresponde utilizar la dirección asignada a cada categoría de elegibilidad.

Boletín de visas de noviembre: fechas para el ajuste de estatus

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) publica mensualmente el boletín de visas, que permite conocer cuándo hay números de green cards disponibles para las distintas categorías de inmigración familiar y laboral. Para determinar si corresponde presentar el I-485, es necesario consultar las fechas de prioridad y la tabla autorizada por el Uscis para noviembre.

En la categoría familiar F2A, destinada a cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes, la tabla de “Fechas de Presentación” figura como vigente (Current, identificada con la letra C) para todas las áreas geográficas, incluido México. Sin embargo, esta condición no habilita automáticamente a todos a presentar el formulario: el Uscis debe autorizar expresamente su uso para el ajuste de estatus.

En cuanto a las fechas de “Acción Final”, la categoría F2A registra como período de corte el 22 de octubre de 2026 para la mayoría de los países y el 22 de abril de 2026 para México. Estos son relevantes para la aprobación definitiva de la residencia y deben distinguirse de las que permiten presentar inicialmente el trámite.

Los lineamientos del Uscis sobre el I-485 establecen que los solicitantes de ajuste de estatus a residente permanente deben verificar previamente que exista una visa disponible mediante las tablas del boletín Imagen generada con IA

Qué ocurre con las categorías familiares F1, F2B, F3 y F4

El boletín establece fechas de corte diferentes para otras categorías de patrocinio familiar:

En F1 , que comprende a hijos solteros de ciudadanos estadounidenses, la fecha de acción final es el 22 de enero de 2021 para la mayoría de los países, el 22 de septiembre de 2008 para México y el 1° de noviembre de 2013 para Filipinas.

, que comprende a hijos solteros de ciudadanos estadounidenses, la fecha de acción final es el 22 de enero de 2021 para la mayoría de los países, el 22 de septiembre de 2008 para México y el 1° de noviembre de 2013 para Filipinas. Para F2B , correspondiente a hijos adultos solteros de residentes permanentes, el corte es el 22 de agosto de 2020 para la mayoría de los países, el 15 de mayo de 2010 para México y el 1° de octubre de 2013 para Filipinas.

, correspondiente a hijos adultos solteros de residentes permanentes, el corte es el 22 de agosto de 2020 para la mayoría de los países, el 15 de mayo de 2010 para México y el 1° de octubre de 2013 para Filipinas. En F3 , destinada a hijos casados de ciudadanos estadounidenses, los cortes son el 22 de octubre de 2015, el 15 de julio de 2001 y el 22 de julio de 2006, respectivamente.

, destinada a hijos casados de ciudadanos estadounidenses, los cortes son el 22 de octubre de 2015, el 15 de julio de 2001 y el 22 de julio de 2006, respectivamente. La F4, que incluye a hermanos de ciudadanos estadounidenses adultos, tiene como fecha de acción final el 22 de octubre de 2012 para la mayoría de los países.

En esta última categoría, en México, el corte se sitúa el 22 de abril de 2001, para India corresponde al 15 de diciembre de 2006 y en Filipinas el 15 de mayo de 2008. Estas diferencias reflejan que la elegibilidad depende de la categoría y del país de imputabilidad migratoria.

El I-485 es la solicitud oficial que permite a las personas presentes físicamente en EE.UU. solicitar el estatus de residente permanente legal mediante el proceso conocido como ajuste de estatus Fotomontaje realizado con IA

Presentar el I-485 no significa recibir la green card de inmediato

La posibilidad de presentar una solicitud y la aprobación final son etapas distintas. Si el Uscis autoriza el uso de la tabla de “Fechas de Presentación” y el interesado cumple los demás requisitos, puede iniciar el ajuste de estatus aunque su fecha de prioridad todavía no permita aprobar la residencia.

Durante la tramitación, los solicitantes elegibles también pueden pedir autorización de empleo mediante el formulario I-765 y un documento de viaje mediante el I-131, sujeto a las condiciones y tarifas aplicables. La green card solo puede aprobarse cuando exista disponibilidad de visa conforme a las fechas de “Acción Final” y se cumplan los demás requisitos migratorios.