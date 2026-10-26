Noticias del Uscis hoy: fechas límite para la green card y “Acción Final” para trabajadores migrantes en EE.UU.

El boletín de visas de noviembre 2026 reúne las fechas que deben consultar los trabajadores extranjeros que buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos mediante un patrocinio laboral. En ese sentido, se conocieron novedades sobre la green card y otros trámites del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Cómo determina el Uscis cuándo presentar la solicitud de green card

El calendario publicado por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) contempla las categorías EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 y EB-5, correspondientes a distintas vías de inmigración por empleo, trabajadores especializados e inversionistas. Los plazos dependen de la disponibilidad de documentos y de los límites establecidos para cada país.

Las fechas de acción final determinan cuándo los solicitantes pueden avanzar en sus trámites para obtener la green card Imagen creada con IA

China, India, México y Filipinas tienen columnas específicas en las tablas debido a la demanda de visas. Para determinar cuándo pueden avanzar, los solicitantes deben identificar su categoría migratoria, su país y su fecha de prioridad.

Las personas que se encuentren en EE.UU. y tramiten un ajuste de estatus mediante el formulario I-485 deben consultar las instrucciones del Uscis. Como regla general, se utiliza la tabla de “Acción Final”, salvo que la agencia anuncie que corresponde emplear la tabla para la “Presentación de Solicitudes”.

La segunda alternativa puede habilitarse cuando el Uscis determina que existe una cantidad de visas superior al número de solicitantes conocidos para el año fiscal. Por eso, antes de enviar la documentación, es necesario verificar las indicaciones publicadas en el portal oficial.

Las dos tablas cumplen funciones diferentes:

La de Acción Final permite identificar cuándo hay un número de visa disponible para la aprobación definitiva .

permite identificar cuándo hay un número de visa disponible . La de Presentación establece cuándo ciertos solicitantes pueden remitir sus documentos al Centro Nacional de Visas (NVC, por sus siglas en inglés) o presentar su trámite ante el Uscis.

Fechas de Acción Final para trabajadores migrantes en noviembre

Los siguientes plazos corresponden a la tabla que determina la disponibilidad de visas para la aprobación definitiva. Cuando aparece una fecha, la prioridad del solicitante debe ser anterior a ese límite.

EB-1, trabajadores prioritarios : la categoría está vigente para la mayoría de los países, México y Filipinas. China tiene como fecha de corte el 1° de agosto de 2023 e India, el 1° de febrero de 2023.

: la categoría está vigente para la mayoría de los países, México y Filipinas. China tiene como fecha de corte el 1° de agosto de 2023 e India, el 1° de febrero de 2023. EB-2, profesionales con títulos avanzados o habilidades excepcionales : el límite es el 1° de abril de 2025 para la mayoría de los países, México y Filipinas. Para China corresponde al 1° de octubre de 2021 y para India, al 1° de noviembre de 2013.

: el límite es el 1° de abril de 2025 para la mayoría de los países, México y Filipinas. Para China corresponde al 1° de octubre de 2021 y para India, al 1° de noviembre de 2013. EB-3, profesionales y trabajadores calificados : la fecha es el 15 de junio de 2024 para la mayoría de los países y México; el 22 de enero de 2022 para China y el 22 de enero de 2014 para India. Filipinas tiene como corte el 15 de agosto de 2023.

: la fecha es el 15 de junio de 2024 para la mayoría de los países y México; el 22 de enero de 2022 para China y el 22 de enero de 2014 para India. Filipinas tiene como corte el 15 de agosto de 2023. Otros trabajadores : el límite es el 1° de junio de 2022 para la mayoría de los países y México; el 1° de octubre de 2019 para China; el 22 de enero de 2014 para India y el 1° de enero de 2022 para Filipinas.

: el límite es el 1° de junio de 2022 para la mayoría de los países y México; el 1° de octubre de 2019 para China; el 22 de enero de 2014 para India y el 1° de enero de 2022 para Filipinas. EB-4, determinados inmigrantes especiales y trabajadores religiosos: la fecha de Acción Final es el 15 de diciembre de 2022 para todos los países.

A menos que se indique lo contrario, las personas que solicitan ajuste de estatus deben utilizar las tablas de Fechas de Acción Final para determinar cuándo pueden presentar su trámite Imagen ilustrativa generada con IA

La categoría EB-5, correspondiente a inversionistas, las reservadas para zonas rurales, áreas de alto desempleo e infraestructura figuran como disponibles para todos los países.

Para la EB-5 no reservada la tabla indica disponibilidad para la mayoría de los países y México. China, por su parte, tiene como fecha de corte el 1° de diciembre de 2016 e India, el 1° de diciembre de 2023.

Fechas para presentar documentos ante el Uscis o el NVC

La tabla de Fechas para la Presentación de Solicitudes permite conocer cuándo se puede iniciar la siguiente etapa documental, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por las autoridades migratorias:

En EB-1 , la categoría figura como disponible para la mayoría de los países, México y Filipinas, mientras que China e India tienen como fecha el 1° de julio de 2024.

, la categoría figura como disponible para la mayoría de los países, México y Filipinas, mientras que China e India tienen como fecha el 1° de julio de 2024. Para EB-2 , el límite es el 15 de marzo de 2026 para la mayoría de los países, México y Filipinas; el 1° de enero de 2023 para China y el 15 de enero de 2015 para India.

, el límite es el 15 de marzo de 2026 para la mayoría de los países, México y Filipinas; el 1° de enero de 2023 para China y el 15 de enero de 2015 para India. En EB-3 , la fecha de presentación es el 1° de agosto de 2024 para la mayoría de los países y México, el 1° de abril de 2024 para China, el 15 de enero de 2015 para India y el 1° de enero de 2024 para Filipinas.

, la fecha de presentación es el 1° de agosto de 2024 para la mayoría de los países y México, el 1° de abril de 2024 para China, el 15 de enero de 2015 para India y el 1° de enero de 2024 para Filipinas. Para otros trabajadores , los límites son el 1° de julio de 2022 para la mayoría de los países y México, el 1° de octubre de 2020 para China, el 15 de enero de 2015 para India y el 1° de junio de 2022 para Filipinas.

, los límites son el 1° de julio de 2022 para la mayoría de los países y México, el 1° de octubre de 2020 para China, el 15 de enero de 2015 para India y el 1° de junio de 2022 para Filipinas. En EB-4 , la fecha para presentar solicitudes es el 1° de enero de 2025 para todos los países.

, la fecha para presentar solicitudes es el 1° de enero de 2025 para todos los países. En EB-5 , las categorías reservadas figuran como disponibles.

, las categorías reservadas figuran como disponibles. Para la EB-5 no reservada la tabla muestra como disponible para la mayoría de los países, México y Filipinas, mientras que China figura con el 1° de marzo de 2021 e India con el 1° de mayo de 2024.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Cómo interpretar las fechas de prioridad para realizar trámites ante el Uscis

La fecha de prioridad es el dato que permite establecer el lugar de cada solicitante en la espera por una visa. Generalmente, corresponde al período de presentación de la petición migratoria o, cuando corresponde, al inicio del trámite de certificación laboral.

Si una persona nació en Colombia y solicita una visa EB-2, debe consultar la columna correspondiente a las áreas no enumeradas por separado. El límite de Acción Final de noviembre es el 1° de abril de 2025.

Quienes tengan una fecha de prioridad anterior pueden cumplir el requisito temporal para la disponibilidad, sujeto a las demás condiciones del trámite.

La letra C, por su parte, significa que la categoría está vigente y que existe disponibilidad para los solicitantes que reúnan los requisitos, sin una restricción por fecha de prioridad en esa casilla. La letra U indica que no hay números de visa autorizados para esa categoría durante el período correspondiente.