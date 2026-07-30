Trabajo en California: Newsom anunció un nuevo y acelerado proceso para contratar personal estatal

El estado de California implementó un nuevo sistema para agilizar la contratación de trabajadores estatales. El gobernador Gavin Newsom explicó que la iniciativa moderniza la administración pública y reduce los tiempos de espera para los ciudadanos que buscan empleo.

El anuncio de Newsom sobre la modernización laboral en California

El gobernador Newsom presentó una guía de contratación acelerada que proyecta un ahorro superior a las 500.000 horas anuales de labor administrativa. El Estado busca competir por el talento humano mediante procesos de selección más rápidos, sencillos y receptivos.

Según la oficina de Gavin Newsom, la mejora de agilización para los procesos de contratación estatales permitirá ahorrar aproximadamente 500.000 horas anuales @CAgovernor

Según un comunicado oficial, la reforma permite que los equipos de recursos humanos dediquen su atención a la interacción con los candidatos y a la planificación estratégica. El sistema anterior consumía demasiados recursos estatales en trámites y papeleo que hoy son obsoletos, de acuerdo con la mirada del gobierno estatal.

La revisión de cada perfil demandaba un promedio de 23,6 horas por parte del personal de reclutamiento anteriormente. El nuevo enfoque reduce este tiempo en un 80% u 85% por cada proceso de contratación individual.

En ese marco, el cambio representa un ahorro de entre 18,9 y 20 horas efectivas por cada vacante disponible. El Estado Dorado realiza un promedio de 28.500 contrataciones anuales en sus diferentes agencias y departamentos.

“Estas reformas de contratación ayudarán a California a competir por el talento, agilizando, simplificando y mejorando la capacidad de respuesta del proceso de contratación estatal”, declaró Newsom.

Cómo funcionan las nuevas guías de contratación en California que anunció Newsom

El nuevo marco de trabajo para la evaluación de aspirantes introduce un proceso simple que otorga flexibilidad a los gerentes. El sistema abandona las calificaciones de estilo de examen para priorizar la agilidad en la gestión de los perfiles.

Ahora, los evaluadores analizan las calificaciones mínimas solo en los candidatos seleccionados para una entrevista formal. Esta estrategia ahorra recursos al concentrar la atención en los perfiles con mayor probabilidad de éxito en el puesto.

Las guías instruyen a los equipos de selección para que enfoquen su labor en criterios que se vinculen específicamente con el puesto en cuestión Gobierno de California

Las guías instruyen a los equipos para que enfoquen su labor en criterios estrictamente relacionados con el empleo específico. Las oficinas deben evitar pasos rígidos como el exceso de documentación o las justificaciones extensas innecesarias.

Los departamentos conservan la autoridad para emplear otros métodos de mérito que se ajusten a sus necesidades operativas particulares. La flexibilidad del modelo busca garantizar una respuesta rápida con la inclusión de clasificaciones de trabajo optimizadas.

Las medidas de eficiencia gubernamental que adoptó Newsom en California

En el marco del anuncio de la nueva guía acelerada de contratación para empleos estatales, Newsom aseguró que tiene una postura de innovación y eficiencia administrativa.

Newsom denuncia que ha sido incluido en una lista negra de Trump

En ese marco, enumeró algunas de las medidas que tomó en su gestión actual: