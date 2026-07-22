California: la investigación encubierta que documentó años de presunta explotación contra trabajadores inmigrantes

Dos trabajadores inmigrantes del sector de limpieza denunciaron haber sufrido durante más de una década presuntas violaciones laborales en California. Una investigación encubierta realizada por el Fondo Fiduciario de Cooperación para el Mantenimiento (MCTF, por sus siglas en inglés) documentó nuevas evidencias sobre las condiciones que afrontan Gloria y Marcos Flores, quienes aseguran haber trabajado durante años sin recibir beneficios básicos ni compensaciones completas por sus jornadas.

Investigación en WinCo: las denuncias de dos trabajadores de limpieza en California

El reportaje difundido por N+ Univision mostró que ambos trabajadores comienzan sus tareas antes de las tres de la madrugada en un supermercado del estado. Según los testimonios recopilados durante la investigación, las labores suelen extenderse más allá del horario previsto e incluyen la limpieza de baños, carnicerías, cajas registradoras y accesos principales.

Gloria Flores aseguró que nunca recibió beneficios como licencias por enfermedad o vacaciones pagadas. Además, explicó que ausentarse resulta prácticamente imposible debido a la falta de personal para cubrir sus turnos de trabajo.

“Nunca nos pagan por enfermedad, vacaciones, y tampoco podemos faltar. No hay nadie que nos cubra”, relató. Según su testimonio, en cuanto a la situación de Marcos, el trabajador afirmó que suele cumplir más horas de las registradas oficialmente y que parte de los pagos no se realiza de manera directa.

“Yo trabajo cinco horas, cinco días. De ahí el tiempo adicional ya no lo pagan. A veces trabajamos seis, porque no tenemos hora de ponchada ni hora de salida”, sostuvo. También aseguró que su salario es entregado a otra persona antes de llegar a él. “La verdad es que a mí no me pagan; el dinero se lo pagan a Gloria y ella me lo tiene que pagar a mí. Haga de cuenta que yo no existo ahí”, afirmó.

MCTF documenta presuntas irregularidades laborales en un supermercado de California

El MCTF es una organización dedicada a detectar prácticas laborales ilegales dentro de la industria de limpieza en California. Francisca Jiménez, integrante del organismo, aseguró que los hallazgos reflejan problemas recurrentes dentro del sector.

“Nos podemos dar cuenta de que el trabajador está sufriendo y están violentando sus derechos que debería tener por el estado de California. La industria de limpieza está cometiendo muchos errores con ellos”, explicó a N+ Univision.

Por su parte, la investigadora María Vásquez señaló que las condiciones denunciadas por los migrantes podrían incumplir requisitos básicos de la legislación estatal. “En el estado de California, todo trabajador que está contratado tiene que ser pagado con un cheque con deducciones para poder hacer ellos sus taxes”, indicó.

Según los testimonios recopilados durante la investigación, las labores suelen extenderse más allá del horario previsto e incluyen la limpieza de baños, carnicerías, cajas registradoras y accesos principales Shutterstock

Citaciones contra Tec Service y WinCo superarían US$1 millón, según el MCTF

El caso ya avanzó ante la Comisión Laboral de California, que emitió citaciones vinculadas con las denuncias presentadas por los trabajadores. Según Chloe Osmer, directora ejecutiva del MCTF, las posibles sanciones económicas podrían superar US$1 millón. “En total, incluyendo a las contratistas Tec Service y WinCo, son más de un millón de dólares por violaciones a la ley laboral de California”, sostuvo a N+ Univision.

La demanda de Los Ángeles por presunto robo salarial en empresas de limpieza

Las acusaciones aparecen en medio de investigaciones previas contra contratistas de limpieza y cadenas de supermercados en California. En agosto de 2024, la fiscal municipal de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto, presentó una demanda civil contra varias empresas del sector por presunto robo de salarios y otras infracciones laborales que habrían afectado a decenas de trabajadores.

El trabajador afirmó que suele cumplir más horas de las registradas oficialmente y que parte de los pagos no se realiza de manera directa Unsplash

La denuncia incluyó puntos relacionados con el pago del salario mínimo, horas extra, descansos obligatorios, licencias por enfermedad, registros laborales y liquidaciones finales.

El MCTF colaboró en aquella investigación junto con la oficina de la fiscal. En ese momento, Feldstein Soto sostuvo que muchos de los afectados eran trabajadores inmigrantes en situación económica vulnerable, con un conocimiento limitado del inglés, condiciones que -según señaló- los exponían con mayor frecuencia a posibles abusos laborales.