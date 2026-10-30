Trabajo para inmigrantes en California y el programa de Gavin Newsom al que acceden miles de familias

El California Service Corps reúne iniciativas de empleo remunerado y servicio comunitario para jóvenes y estudiantes. Bajo el programa del gobierno de Gavin Newsom, los universitarios que cumplen los requisitos, incluidos los inmigrantes elegibles bajo la norma AB 540, pueden recibir hasta 10.000 dólares a través de College Corps.

College Corps: cómo obtener hasta US$10.000 en California

La propuesta está dirigida a distintos sectores de la población joven y contempla alternativas para quienes enfrentan dificultades para ingresar al mercado laboral .

. Según el comunicado del gobierno de Newsom, más de 50.000 personas se incorporaron a esta red de servicio público remunerado desde su creación.

El gobernador Gavin Newsom destacó el California Service Corps como una iniciativa clave para reconstruir el sentido de comunidad y brindar oportunidades a los jóvenes gov.ca.gov

“La solución a muchos de nuestros desafíos reside en el servicio, que puede unir a las personas, darles un sentido de propósito y recordarnos nuestra humanidad común”, dijo el gobernador.

El programa College Corps establece que los participantes deben completar 450 horas de servicio comunitario durante el año académico para acceder a una compensación de hasta US$10.000. El dinero puede destinarse a cubrir gastos vinculados con la educación universitaria.

Las actividades se desarrollan en instituciones de educación superior o en organizaciones locales sin fines de lucro que participan de la iniciativa. Los estudiantes colaboran en proyectos que buscan responder a necesidades de las comunidades y, al mismo tiempo, adquieren experiencia laboral.

Las tareas se concentran en tres áreas:

Apoyo educativo para alumnos de nivel escolar K-12.

para alumnos de nivel escolar K-12. Acciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental .

. Asistencia frente a la inseguridad alimentaria.

Migrantes en California: qué requisitos deben cumplir en College Corps

Una de las características de College Corps es que abrió oportunidades de servicio remunerado para estudiantes inmigrantes que reúnen los requisitos de la norma AB 540, conocida por su relación con los llamados “Dreamers”.

Esta disposición permite que los estudiantes indocumentados elegibles accedan a los beneficios del programa sin que su situación migratoria, por sí sola, los excluya de esta vía de participación.

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La inclusión está prevista específicamente para College Corps y no es una autorización automática para incorporarse a todas las ramas del California Service Corps.

Las cuatro ramas del California Service Corps

El sistema estatal reúne cuatro iniciativas con objetivos y públicos específicos:

College Corps está orientado a estudiantes universitarios.

está orientado a estudiantes universitarios. Youth Service Corps ofrece oportunidades de empleo remunerado y desarrollo profesional para jóvenes mediante acuerdos con municipios y organizaciones locales.

ofrece oportunidades de empleo remunerado y desarrollo profesional para jóvenes mediante acuerdos con municipios y organizaciones locales. California Climate Action Corps impulsa proyectos ambientales vinculados con la prevención de incendios forestales, la reducción de residuos y otras acciones de sostenibilidad.

impulsa proyectos ambientales vinculados con la prevención de incendios forestales, la reducción de residuos y otras acciones de sostenibilidad. AmeriCorps California integra programas de servicio comunitario dentro de la estructura estatal.

En conjunto, estas alternativas permiten participar en actividades que responden a necesidades locales. Sin embargo, las condiciones de ingreso, las tareas y los beneficios dependen de cada iniciativa.

Cómo continuar después de completar el California Service Corps

El programa también cuenta con una red de exalumnos, denominada California Service Corps Alumni Network, que busca mantener el vínculo entre quienes participaron en las iniciativas y facilitar el acceso a oportunidades profesionales.

Esta plataforma ofrece conexiones para el desarrollo de carrera y la búsqueda de empleo, con el objetivo de prolongar los beneficios de la experiencia más allá del período de servicio.