Aprobado por Newsom: en qué consiste el programa de la UC para conseguir el primer empleo en California

Gavin Newsom, gobernador de California, remarcó el temprano éxito de la UC Degree Plus, una iniciativa piloto de dos años diseñada para preparar a los estudiantes de pregrado para las demandas de la fuerza laboral moderna.

En qué consiste UC Degree Plus

UC Degree Plus es un programa que comenzó el 1° de julio de 2025 y prevé terminar el 30 de junio de 2027. El objetivo de la iniciativa es mejorar la preparación laboral de los estudiantes de pregrado bajo tres elementos claves:

Título de licenciatura tradicional: los estudiantes continúan con su formación académica rigurosa en la universidad.

los estudiantes continúan con su formación académica rigurosa en la universidad. Certificados basados en habilidades: se ofrecen programas de certificación alineados con las demandas actuales del mercado laboral.

se ofrecen programas de certificación alineados con las demandas actuales del mercado laboral. Pasantías: se conecta a los estudiantes con experiencias de trabajo prácticas y remuneradas para que adquieran experiencia real antes de graduarse.

El objetivo del UC Degree Plus es mejorar la preparación laboral de los estudiantes de pregrado Freepik - Freepik

“California reinventa lo que significa una educación universitaria de primer nivel en el siglo XXI. El programa UC Degree Plus conecta a los californianos con habilidades y carreras del mundo real”, destacó Newsom en un comunicado de prensa.

Cómo acceder al UC Degree Plus en California

El programa se ofrece sin costo adicional para los estudiantes participantes y está disponible en los campus de UC San Diego (UCSD) y UC Santa Barbara (UCSB) bajo una capacidad total de 480 personas.

El UC Degree Plus tiene una capacidad total para 480 estudiantes Damian Dovarganes - AP

En caso de no ser estudiante de dichos campus, también se ofrecen certificados y capacitación para el desarrollo de habilidades en las nueve sedes de la UC Extension, la división de Educación Continua de la Universidad de California que sirve como base para el aprendizaje permanente y el avance profesional.

No obstante, el modelo específico de “Degree Plus” (que integra el título, certificados y pasantías pagas) aún se encuentra en fase de evaluación para una posible expansión a todo el sistema universitario en el estado.

“Las oportunidades de aprendizaje incluyen certificados, programas de finalización de grado, cursos, seminarios y capacitación especializada en una amplia variedad de disciplinas y profesiones, diseñadas para ampliar nuestro impacto y facilitar el acceso a la educación”, destaca el sitio web de la UC Extension.

Una de las sedes de la UC Extension es la Universidad de Berkeley, que ofrece algunos de estos programas:

Programa avanzado de biociencias

Programa avanzado en desarrollo de software

Programa de certificación en escritura creativa

El objetivo de la administración Newsom con el programa para estudiantes

El gobernador del Estado Dorado subrayó en su comunicado de prensa que el UC Degree Plus forma parte de un plan iniciado en 2025 para conectar la educación y la capacitación con el empleo.

Bajo esta premisa, Newsom resalta que, bajo su liderazgo, el estado ya ha creado más de 674 mil oportunidades de “ganar y aprender” y ha superado sus metas de creación de programas de aprendizaje antes de lo previsto.