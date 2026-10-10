California: el programa de Newsom que paga hasta US$10.000 por 450 horas y admite a ciertos dreamers

Bajo la administración del gobernador Gavin Newsom, California impulsó el programa College Corps, que otorga hasta 10.000 dólares de apoyo financiero a estudiantes que completen 450 horas de servicio comunitario. La iniciativa busca reducir los costos de la educación superior y combatir el aislamiento entre los jóvenes, e incluye a estudiantes indocumentados elegibles bajo la ley estatal AB 540 (conocidos como Dreamers).

El programa de Newsom que paga hasta US$10.000 por 450 horas en California

En una reunión celebrada el miércoles 7 de octubre, Newsom, junto con la Primera Dama Jennifer Siebel Newsom y el Director de la Oficina de Servicio y Participación Comunitaria del Gobernador, Josh Fryday, tomaron juramento a los más de 10.000 miembros del California Service Corps 2026-2027. Las autoridades destacaron que, desde la creación de la iniciativa en 2019, más de 50.000 miembros prestaron juramento y acumularon cerca de 26 millones de horas de servicio público.

El programa impulsado por Newsom en California que otorga hasta US$10.000

Lanzado oficialmente en 2022, College Corps, una de las ramas del programa, conecta a estudiantes universitarios con oportunidades de trabajo en campus, organizaciones sin fines de lucro y entidades locales.

“La solución a muchos de nuestros desafíos reside en el servicio, que puede unir a las personas, darles un sentido de propósito y recordarnos nuestra humanidad común”, resaltó Newsom en la conferencia, citado en un comunicado. En ese sentido, se refirió a la importancia de la iniciativa en el contexto actual de Estados Unidos.

“En un momento en que los jóvenes de nuestra nación se sienten desconectados entre sí y de sus comunidades, California lidera la iniciativa para reconectar a través del servicio”, concluyó el gobernador californiano.

Cómo funciona el programa impulsado por Newsom en California

Bajo el diagrama actual de College Corps, los participantes abordan problemáticas prioritarias como la educación K–12 (tutorías y mentorías), la acción climática y la seguridad alimentaria.

A cambio de cumplir con las 450 horas de servicio, los estudiantes reciben un estipendio de hasta US$10.000 destinado a cubrir sus gastos educativos. Un pilar clave de esta política es la integración de oportunidades de servicio financiadas por el estado para estudiantes elegibles bajo la norma AB 540. Esta vía brinda a los Dreamers la oportunidad de ganar dinero, adquirir experiencia laboral práctica y fortalecer sus habilidades de liderazgo, según la administración Newsom.

Para participar en la iniciativa, los interesados deben inscribirse a través del sitio web oficial del programa. Cada línea de servicio está orientada a un perfil específico, por lo que los solicitantes deben comprobar que cumplen con los requisitos.

A través del programa Service Corps, impulsado por Newsom, California otorga hasta US$10.000 a estudiantes que cumplen 450 horas de servicio comunitario Gavin Newsom Facebook

Al ser seleccionados, los miembros son asignados a campus o proyectos comunitarios donde ganan dinero mientras sirven a sus comunidades. El gobierno también mencionó en el comunicado los siguientes logros del programa California Service Corps a lo largo de los últimos años:

Tutoría académica: más de 608 mil estudiantes recibieron apoyo escolar o mentoría.

más de recibieron apoyo escolar o mentoría. Asistencia alimentaria: se distribuyeron más de 313 millones de libras (141 millones de kilogramos) de alimentos en comunidades vulnerables.

se distribuyeron más de en comunidades vulnerables. Atención a desastres: más de 318 mil personas recibieron asistencia antes, durante o después de emergencias.

Red de exalumnos: el nuevo programa anunciado por Newsom

En el marco de la toma de juramento a los nuevos miembros de College Corps, el gobierno de California anunció el lanzamiento de la Red de Exalumnos del Service Corps para apoyar las vías de empleo para aquellos que prestaron servicio previamente.

Según las autoridades, la red reunirá a más de 50.000 californianos que participaron de AmeriCorps California, College Corps, California Climate Action Corps y Youth Service Corps durante la administración de Newsom.

Los alumnos participantes reciben US$10.000 por prestar servicio comunitario en distintas áreas California Volunteers

A través de la red, los exalumnos pueden conectarse entre sí, acceder a oportunidades de desarrollo profesional y establecer contactos, así como informarse sobre empleos y encontrar nuevas maneras de continuar su participación en el servicio comunitario.

El gobierno sostuvo que esta red ayudará a los exalumnos a aprovechar las habilidades, la experiencia y las relaciones que desarrollaron durante su período de servicio.