Los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en aeropuertos de Estados Unidos quedarían sujetos a nuevas restricciones si prospera un proyecto presentado por los senadores demócratas Alex Padilla y Jacky Rosen. La iniciativa, denominada Travel Without Fear Act, apunta también a limitar el intercambio de información de los pasajeros entre agencias federales.

Qué establece la propuesta que busca limitar la acción del ICE

El texto presentado el 18 de noviembre plantea que el ICE no realice acciones migratorias civiles en aeropuertos o cerca de ellos sin una orden judicial dirigida a una persona específica, vinculada con condenas por delitos graves que afecten su elegibilidad para beneficios migratorios. Es un proyecto, no una norma vigente.

La coalición CHIRLA advirtió sobre un incremento de operativos del ICE en el aeropuerto internacional LAX Photo by Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La propuesta también prohibiría compartir datos personales de viajeros entre el ICE y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para facilitar operativos migratorios civiles.

El texto contempla excepciones para ejecutar una orden judicial individual y para intercambios vinculados con programas de viajero confiable, como TSA PreCheck y Global Entry.

Según el comunicado de Padilla, los agentes deberían comprobar que la persona buscada no se encuentre en un período de permanencia autorizado.

que la persona buscada no se encuentre en un período de permanencia autorizado. La oficina del senador indicó además que el proyecto exige avisar por adelantado a aeropuertos y aerolíneas de las acciones y actualizar el localizador de detenidos dentro de las seis horas posteriores a un cambio de custodia.

El texto incluye requisitos de identificación visible para los agentes que realicen acciones públicas en aeropuertos o cerca de ellos. Deberían mostrar la agencia y su apellido o número de identificación; también contempla restricciones a las coberturas faciales no médicas que impidan reconocerlos.

Los arrestos migratorios que llevaron a presentar el proyecto

Padilla sostuvo que las medidas propuestas son estándares mínimos para controlar las operaciones y mencionó la identificación de los agentes, la protección de datos personales y la comprobación de solicitudes pendientes.

Rosen, por su parte, vinculó la iniciativa con el impacto que, según afirmó, generan los operativos en la economía turística de Nevada.

Para muchos viajeros con proceso migratorios pendientes, presentar una identificación ante un agente encubierto en los operativos del ICE en aeropuertos ya no es suficiente Imagen ilustrativa generada con IA

El comunicado de Padilla mencionó el caso de una estudiante de la Universidad de California en Berkeley arrestada en el aeropuerto de San Francisco y detenida durante más de una semana. La iniciativa cuenta también con el copatrocinio de la senadora demócrata Tammy Duckworth, de Illinois.

Para familias latinas que viajan dentro de Estados Unidos, la distinción entre lo que dispone la legislación actual y lo que propone esta iniciativa es esencial: su presentación no cambia por sí sola las reglas aplicables. El texto debería avanzar por el proceso legislativo para convertirse en ley.

Organizaciones reportan operativos del ICE en el aeropuerto de Miami

La noticia en pocas líneas

¿Qué es el Travel Without Fear Act? Es un proyecto para restringir las acciones migratorias civiles del ICE en aeropuertos de Estados Unidos y el intercambio de datos de viajeros.

¿Quiénes presentaron el proyecto sobre el ICE en aeropuertos? Los senadores demócratas Alex Padilla y Jacky Rosen lo presentaron el 18 de noviembre de 2026; Tammy Duckworth lo copatrocina.

¿Qué orden exigiría la iniciativa para actuar en aeropuertos? El texto exige una orden judicial para una persona específica vinculada con condenas graves que afecten su elegibilidad migratoria.

¿Ya cambió la ley para quienes viajan en Estados Unidos? No. El Travel Without Fear Act es una propuesta legislativa y su presentación no modifica por sí sola las reglas vigentes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.