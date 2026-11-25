Los senadores demócratas Jacky Rosen (Nevada) y Alex Padilla (California) presentaron Travel Without Fear Act, un proyecto para restringir las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en aeropuertos de Estados Unidos. Según el comunicado de Padilla, la iniciativa limitaría las operaciones migratorias civiles en o cerca de aeropuertos sin una orden judicial vinculada a una condena por delito grave.

Qué cambiaría para inmigrantes que viajan en avión dentro de Estados Unidos

La propuesta aún no fue debatida y llega en plena temporada de viajes de Acción de Gracias, después de varios arrestos en el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO, por sus siglas en inglés). El más reciente fue el de Paula Valentina Albornoz Hernandez, estudiante de UC Berkeley y solicitante de asilo, detenida el 30 de octubre. Uun juez federal ordenó su liberación diez días después al considerar ilegales el arresto y la detención.

Los senadores demócratas presentaron un proyecto de ley para restringir las operaciones del ICE en los aeropuertos de EE.UU. Fotomontaje generado con IA

De acuerdo con el texto del proyecto, el ICE solo podría actuar en un aeropuerto con una orden judicial contra una persona específica por condenas graves que afecten su elegibilidad migratoria. La restricción alcanzaría a quienes tienen una orden de deportación o una visa vencida sin antecedentes penales. El texto aclara que no impediría arrestar a no ciudadanos con condenas penales.

Además, los agentes deberían cumplir nuevas obligaciones:

Cruzar los nombres buscados con las solicitudes pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( Uscis , por sus siglas en inglés) para no detener a personas con permanencia autorizada.

con las solicitudes pendientes ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( , por sus siglas en inglés) para no detener a personas con permanencia autorizada. Actualizar el localizador de detenidos en línea dentro de las seis horas posteriores a cada cambio de custodia.

Nikoles De Bremaeker, abogado de Centro Legal de la Raza, dijo a ABC7 que con esa exigencia el arresto de la estudiante no habría ocurrido, y recomendó que las personas con estatus migratorio incierto consulten a un abogado antes de ir a un aeropuerto.

Cómo comparten datos la TSA y el ICE y qué prohibiría el proyecto

El vínculo entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y el ICE quedó expuesto en marzo. La guatemalteca Angelina Lopez-Jimenez y su hija de 9 años se preparaban para volar a Miami cuando agentes de civil las detuvieron en SFO, según Axios. La mujer tenía una orden de deportación de 2019 y no registraba antecedentes penales. Según documentos citados por The New York Times, la TSA las había señalado dos días antes y alertó al ICE. Ambas fueron enviadas a Guatemala esa misma semana.

Una funcionaria de la TSA sostuvo que la agencia comparte información con el ICE MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ha Nguyen McNeill, funcionaria de la TSA, reconoció ante el Congreso que la agencia comparte información con el ICE. El proyecto prohibiría ese intercambio con fines migratorios civiles, incluidos los manifiestos del programa Secure Flight, salvo con una orden judicial individual o para programas de viajero confiable como TSA PreCheck y Global Entry.

También impediría consultar los sistemas de reservas de las aerolíneas sin orden judicial. En aeropuertos, los agentes deberían exhibir su agencia de forma legible a unos 7,6 metros (25 pies), junto con su apellido o número de placa, y no podrían usar máscaras.

Qué posibilidades tiene la iniciativa que restringe al ICE en aeropuertos

La senadora Tammy Duckworth (Illinois) se sumó como copatrocinadora. “El ICE está fuera de control”, sostuvo Padilla. Consultado por ABC7, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió que el gobierno trabaja para que quienes están en el país ilegalmente solo puedan volar para autodeportarse, sin referirse a las restricciones del proyecto.

La detención de los agentes del ICE

El volumen de arrestos civiles dimensiona su alcance. Según cifras del ICE difundidas por CBS News, en el año fiscal cerrado el 30 de septiembre hubo más de 491 mil arrestos, casi 475 mil de ellos administrativos: más de nueve de cada diez respondieron a presuntas infracciones civiles, el tipo de detención que el proyecto limitaría en las terminales.

News From the States consideró poco probable que la iniciativa avance en el actual Congreso, controlado por los republicanos. El 119° Congreso concluye el 3 de enero de 2027 y los proyectos no aprobados hasta entonces caducan y deben presentarse de nuevo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.