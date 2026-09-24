Trayectoria del huracán Polo hoy: el coloso avanza en categoría 5 y se dirige al sur de California

El huracán Polo mantiene este jueves una intensidad extraordinaria en el océano Pacífico y continúa su desplazamiento mar adentro frente a la costa suroeste de México. El sistema conserva características propias de un ciclón de categoría 5 y, aunque todavía permanece alejado de tierra firme, su trayectoria prevista apunta hacia la península de Baja California durante los próximos días.

Huracán Polo: categoría 5 y una trayectoria que apunta hacia California

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que Polo continúa como un huracán de categoría 5 y presenta un ojo claramente definido, circular y rodeado por una estructura simétrica de tormentas muy intensas.

Satélite Sobre El Huracán Polo

La agencia mantiene una intensidad inicial de 140 nudos, equivalente a 161 millas por hora (259 km/h), cerca del extremo superior de las estimaciones obtenidas mediante imágenes satelitales.

El núcleo del ciclón se encuentra aproximadamente entre 50 y 100 millas náuticas de la costa suroeste de México. Aunque el centro permanece sobre el océano Pacífico, las bandas exteriores de lluvia ya alcanzan sectores costeros y provocan precipitaciones intensas.

Polo seguirá como un huracán mayor durante los próximos días, aunque se espera un debilitamiento gradual durante el fin de semana y comienzos de la próxima semana.

California aparece en la trayectoria de Polo para los próximos días

Según el NHC, la evolución de Polo estará determinada en buena medida por una cresta de presión de niveles medios que se consolida sobre el norte de México y el centro-sur de Estados Unidos.

Ese patrón debería provocar que el ciclón acelere hacia el oeste-noroeste durante los próximos dos días y se aleje de la costa suroeste de México.

El huracán Polo presenta según el NHC un ojo circular definido con vientos máximos sostenidos de 161 mph (259 km/h) y una velocidad de avance de 9 mph (15 km/h) NHC

El panorama cambia durante el fin de semana. Polo podría alcanzar el borde occidental de esa cresta, una modificación que favorecería un giro hacia el norte. De acuerdo con el pronóstico del NHC, ese cambio de dirección llevaría al huracán hacia la península de Baja California entre finales del fin de semana y comienzos de la próxima semana.

Aunque el sistema todavía se encuentra sobre aguas del Pacífico y frente a México, la evolución de su trayectoria mantiene bajo observación a la región de Baja California y, por extensión, al entorno del sur de California. El pronóstico oficial por ahora no anticipa que Polo vaya a tocar tierra en el Estado Dorado.

Huracán Polo: México enfrenta lluvias, viento y riesgo de deslaves

Mientras Polo se aleja gradualmente de la costa, sus bandas exteriores aún producen condiciones peligrosas en el suroeste mexicano. El NHC advirtió que las lluvias asociadas con el sistema afectarán durante este jueves sectores costeros del suroeste de México y podrían generar inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas con terrenos empinados.

El huracán Polo acelerará su marcha hacia el oeste-noroeste por efecto de una cresta de presión en el norte mexicano NHC

También se esperan condiciones de tormenta tropical en partes de la costa comprendidas dentro del área bajo advertencia, desde Técpan de Galeana hasta Manzanillo.

El NHC prevé que el centro de Polo permanezca mar adentro, mientras el sistema se desplaza paralelo a la costa mexicana, y que comience a debilitarse durante el fin de semana.