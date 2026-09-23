El huracán Polo podría llegar a California y ahora es un coloso de categoría 5 que se intensifica con El Niño

El huracán Polo alcanzó una intensidad extraordinaria en el Pacífico oriental y se convirtió en uno de los ciclones más potentes registrados. Aunque su núcleo se mantiene frente a las costas de México y el pronóstico no contempla un impacto inmediato, la evolución del sistema mantiene la posibilidad de que su trayectoria se acerque a la península de Baja California, mientras el fortalecimiento de El Niño aporta condiciones para una temporada tropical muy activa.

El huracán Polo alcanzó una fuerza histórica

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó en su discusión de las primeras horas del miércoles que Polo aún es un huracán mayor de gran intensidad, con un ojo claramente definido, circular y despejado. La organización estableció su intensidad inicial en 135 nudos, equivalentes a 155 millas por hora (249 km/h).

Satélite De La NOAA Sobre El Huracán Polo

Las imágenes satelitales muestran que el sistema conserva una estructura bien organizada, aunque la convección alrededor del ojo ya no presenta la misma intensidad que durante las 24 horas anteriores. Además, existen indicios de que el ciclón mantiene una estructura de doble pared del ojo, un elemento que puede estar relacionado con las fluctuaciones en su intensidad.

Polo experimentó durante el martes una intensificación rápida. Según Fox Weather, sus vientos máximos aumentaron en 110 millas por hora (177 km/h) en apenas 24 horas. Durante ese proceso, el ciclón llegó a convertirse en un huracán de categoría 5 y alcanzó una presión central de 892 milibares.

Ese valor colocó a Polo como el segundo huracán con menor presión atmosférica registrado en el Pacífico oriental o central. Desde 1950 se documentaron 1088 huracanes en esas regiones, pero solamente nueve registraron presiones inferiores a 900 milibares, de acuerdo con la información citada por el medio.

El mismo análisis señala que Polo llegó a alcanzar 180 millas por hora (290 km/h) de viento máximo. Esa velocidad lo dejó empatado con el huracán Rick de 2009 entre los valores más elevados registrados en el Pacífico.

Por delante de Polo aparecen Patricia, con 215 millas por hora (346 km/h) en 2015, y Linda, con 185 millas por hora (298 km/h) en 1997.

¿Llegará a California? La trayectoria de Polo todavía tiene incertidumbre

La pregunta sobre si el huracán Polo llegará a California todavía no tiene una respuesta definitiva. El escenario planteado por el pronóstico actual indica que el ciclón se desplazará primero hacia el noroeste o el oeste-noroeste, mientras se aleja progresivamente de la costa suroeste de México.

El NHC explicó que una cresta de niveles medios que se fortalece sobre México y el centro-sur de Estados Unidos debería provocar un cambio de dirección durante el miércoles.

Se espera que Polo pierda intensidad en los próximos días, mientras gira mar adentro NHC

Ese movimiento llevaría al centro de Polo frente a la costa del suroeste mexicano durante el jueves, mientras las bandas exteriores de lluvia alcanzarían sectores costeros.

El organismo prevé que Polo pase bastante al sur de la península de Baja California durante el viernes y el sábado. Posteriormente, el sistema podría girar hacia el norte al alcanzar el borde occidental de la cresta atmosférica.

La previsión oficial no modificó de manera importante la trayectoria elaborada anteriormente. Para los próximos días, el centro del huracán debería permanecer mar adentro, aunque el escenario cambia cuando se observa el período posterior a los cinco días.

Según Fox Weather, los modelos meteorológicos mostraron una tendencia a acercar la trayectoria hacia Baja California. Sin embargo, todavía existe incertidumbre respecto de si Polo llegará a tocar tierra y si impactará en el Estado Dorado.

Para ese momento, el sistema habría perdido buena parte de su intensidad y podría encontrarse reducido a un huracán de categoría 1 o 2.

El Niño favorece una temporada de huracanes activa en el Pacífico

El comportamiento de Polo ocurre dentro de un contexto climático que también llama la atención de los meteorólogos. Fox Weather señala que El Niño se encuentra en una fase de rápido fortalecimiento y que el fenómeno potencia la actividad tropical en la cuenca del Pacífico.

Qué Es El Niño

Hasta el momento se contabilizan 19 tormentas con nombre entre el Pacífico central y oriental, todavía cuando restan más de dos meses para el final de la temporada de huracanes.

Polo es, además, el tercer huracán de categoría 5 registrado esta temporada en el Pacífico oriental y central, luego de Genevieve y Lowell. Según el medio, la última ocasión en que ambas regiones del Pacífico produjeron tres fenómenos de esta intensidad durante una misma temporada fue en 2018.