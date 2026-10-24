Vive entre dos mansiones y su casa vale US$1,3 millones, pero sus vecinos denuncian plagas y basura

En Los Ángeles, California, una casa valuada en unos 1,3 millones de dólares y flanqueada por dos mansiones recientemente remodeladas, se convirtió en el centro de un denso conflicto residencial. La propiedad pertenece a un residente de 72 años que acumula desperdicios desde hace más de una década y cuyo patio está repleto de basura. A pesar de los operativos de limpieza municipales, la velocidad con la que el espacio vuelve a llenarse de objetos y plagas, causa temor en sus vecinos por la devaluación de sus viviendas.

Basura, plagas y un conflicto vecinal en un barrio de mansiones de Los Ángeles

La vivienda de estilo español de 1032 pies cuadrados (95 metros cuadrados) está ubicada en Fairfax y pertenece al mismo dueño desde 1994, cuando la adquirió por US$144 mil. Pese a su actual valor millonario, presenta un drástico contraste con las residencias de alto valor que la rodean. En su patio delantero se apilan bolsas de basura, ropa, latas y botellas que alcanzan hasta tres pies de altura (un metro), según informó Los Angeles Times.

El propietario se negó a vender su hogar y argumentó que solo se dedica a recolectar materiales para reciclar Magnific

En 2024, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, visitó el inmueble y lo declaró una “emergencia de salud pública”, lo que motivó un operativo especial con excavadoras y el cierre temporal de la calle para retirar las toneladas de desperdicios.

No obstante, pocas semanas después de la intervención, los desechos volvieron a acumularse rápidamente en el terreno y en un vehículo recreativo (RV) estacionado en las inmediaciones.

“Si me levanto a las 6 de la mañana, él ya está ahí fuera. Parece que lleva una linterna en la cabeza y está cavando”, expresó Yaniv Evan, quien vivió en la cuadra 600 de North Martel Avenue de Los Ángeles.

Cuando el medio fue a la dirección, el hombre dejó una declaración breve. “No tengo comentarios. No quiero que me acosen”, sentenció.

Tonya Lee Jaynes, antigua amiga del propietario, explicó anteriormente que el hombre es un veterano de Vietnam que mantiene un estricto programa de reciclaje para ganar dinero.

Además, tiene un título en biología y deja crecer la vegetación libremente para observar los insectos. “Él lo hace todo solo, y así es como gana dinero. No está molestando a nadie”, comentó Jaynes al respecto.

Plagas, devaluación y la angustia del vecindario

La acumulación ininterrumpida de desperdicios en el bloque 600 de North Martel Avenue desencadenó serias preocupaciones para la comunidad. Residentes de la zona, como una vecina llamada Olivia, señalaron que la basura atrajo plagas de cucarachas hacia las casas colindantes y expresaron su temor de no poder vender sus inmuebles al valor real de mercado por culpa del deterioro del entorno.

“Vivimos cerca, así que nos afecta a todos. Es triste que revise la basura ajena. Siempre lo vemos con su carrito caminando por la calle”, comentó Olivia. Luego, reparó en cómo impacta la situación en el resto del vecindario.

“Soy un poco dura. Creo que deberían multarlo y echarlo. No es justo para nosotros. Uno puede sentir lástima por alguien, pero no tiene por qué querer vivir al lado de esa persona”, manifestó.

Evan, que vive de alquiler con su novia y sus dos hijos, contó que le ofreció comprar la casa en varias ocasiones, pero la respuesta siempre fue negativa. “Se lo pregunto todo el tiempo. Le digo: ‘¿Me venderías la casa?’ Soy muy amable con él, porque pienso: algún día voy a comprar esa casa y la voy a derribar", acotó.

La alcaldesa Karen Bass confirmó que hay un proceso penal abierto contra Raymond Gaon y que los tribunales evalúan la designación de un curador o tutor legal The United States Conference of Mayors

Políticas de salud mental y el proceso judicial en curso

Las normativas vigentes de California consideran que el acaparamiento compulsivo y las condiciones insalubres pueden violar los códigos municipales de edificación, salud y prevención de incendios.

Ante la reincidencia, la oficina de la alcaldía confirmó esta semana que existe un proceso penal en curso y que los tribunales evalúan designar un curador legal para asumir la responsabilidad sobre la propiedad y garantizar su saneamiento definitivo.

Este representante asumiría la responsabilidad jurídica sobre la vivienda para asegurar que la propiedad no vuelva a deteriorarse en condiciones insalubres.

La alcaldía también advirtió que, si los trámites judiciales ordinarios no avanzan con la rapidez requerida, agotará todas las instancias necesarias para resolver el problema de forma permanente.

El Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles precisó que las leyes de confidencialidad médica le impiden divulgar detalles de casos particulares. Sin embargo, la institución destacó que dispone de programas generales y servicios especializados para adultos mayores y veteranos.

“Los programas que se ofrecen a los residentes del condado de Los Ángeles incluyen servicios generales y programas especializados para veteranos, niños, jóvenes en transición a la edad adulta y adultos mayores”, comunicó.

Al respecto, Evan considera que no debería ir a prisión, pero remarcó que es necesario tomar medidas. “Ese tipo no puede ir a la cárcel. No es un criminal de esos, pero tal vez un caso penal para multarlo o hacerle entender que el asunto está resuelto y estamos contentos”, expresó.