El plan de Gavin Newsom en California para bajar los costos de las tarifas de electricidad

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció en Sacramento el lanzamiento de un nuevo mercado energético regional. Según el mandatario, el proyecto permitirá reducir los costos de la electricidad para los consumidores, mejorar la confiabilidad del sistema y generar beneficios económicos en todo el oeste del país norteamericano.

Qué es el mercado EDAM en California y cómo impacta en el precio de la electricidad

El esquema, conocido como Mercado Extendido del Día Anterior (EDAM, por sus siglas en inglés), fue desarrollado por el Operador Independiente del Sistema de California (Caiso) como una expansión del sistema energético regional del oeste, según informó el sitio oficial del gobierno estatal.

El mercado permite a empresas de servicios públicos, proveedores municipales, agencias federales y operadores de red calcular con anticipación cuánta electricidad necesitarán y de dónde la obtendrán. Ese proceso establece un sistema compartido para coordinar recursos energéticos un día antes de su uso.

El esquema permite planificar la demanda y el suministro eléctrico con anticipación Magnific

Según explicó Newsom, el lanzamiento “representa la culminación de años de trabajo bipartidista” y se basa en la creación de alianzas para consolidar un mercado energético regional diseñado específicamente para los estados del oeste.

El nuevo sistema habilita a los participantes a identificar y adquirir la electricidad de menor costo disponible en la región. Esto incluye fuentes como energía solar en Nevada, eólica en Wyoming o hidroeléctrica en el noroeste del Pacífico.

A partir de esa coordinación, el modelo permite optimizar la distribución de la electricidad según las condiciones de la red, lo que reduce costos operativos y mejora la eficiencia del sistema.

En ese sentido, Newsom sostuvo que el objetivo es “transformar la planificación y la colaboración en menores costos y una red eléctrica más confiable”, y agregó que el esquema busca generar beneficios económicos durante las próximas décadas.

Cuánto ahorró el sistema energético del oeste de EE.UU. y qué resultados logró el WEIM

El diseño del EDAM se apoya en la experiencia del Mercado de Desequilibrio Energético del Oeste (WEIM, por sus siglas en inglés), también gestionado por CAISO desde 2014.

Este sistema en tiempo real integra a 22 operadores responsables de equilibrar la oferta y la demanda eléctrica en 11 estados del oeste, y en conjunto cubre el 80% del consumo de electricidad de la región.

Durante el primer trimestre de 2026, el WEIM generó beneficios económicos por US$382 millones para los participantes. Desde su lanzamiento, el ahorro acumulado alcanzó US$8620 millones.

Además, el sistema permitió evitar más de 1,15 millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono, una reducción equivalente a retirar 236.276 automóviles de circulación durante un año.

El mercado facilita acceder a la electricidad más barata disponible en la región Magnific

El lanzamiento de esta medida se relaciona con la ley AB 825, firmada por Newsom en 2025. Esta legislación establece una gobernanza más independiente para el mercado energético regional y promueve una mayor coordinación entre los estados del oeste.

Cómo California avanza hacia energía limpia y almacenamiento para reducir costos eléctricos

Desde el inicio de la administración del gobernador Gavin Newsom, California añadió casi 17.000 megavatios (MW) de almacenamiento en baterías a su sistema energético, lo que representa un aumento del 2100%. Además, incorporó más de 30.000 MW en nuevos recursos energéticos.

Dos tercios de la energía de California ya provienen de fuentes limpias Magnific

En 2023, el estado se abasteció de dos tercios de energía limpia. El año pasado, el sistema operó con electricidad 100% limpia durante parte del día casi a diario. Actualmente, California cuenta con el 33% de la capacidad de almacenamiento que se estima necesaria para alcanzar el 100% de electricidad libre de emisiones en 2045.