Buenas noticias en California: Newsom anuncia créditos en las facturas de millones de propietarios

Gavin Newsom, gobernador de California, anunció que entregará aproximadamente 520 millones de dólares en créditos en las facturas de gas natural para millones de propietarios, junto con varios millones más en los pagos por electricidad. Los residentes no tendrán que hacer nada para recibir su reembolso, que aparecerá automáticamente en su resumen. Al anunciar la medida, el demócrata sostuvo que busca “combatir la agenda de aumento de costos de Donald Trump”.

Newsom confirma créditos en facturas de energía en California

A través de un comunicado de prensa, la oficina del gobernador demócrata informó que millones de hogares californianos recibirán créditos automáticos en sus facturas a partir de este mes gracias al Crédito Climático de California.

El programa impulsado por Gavin Newsom en California busca devolver a los ciudadanos parte del dinero recaudado de las empresas contaminantes @CAgovernor

Este programa busca devolver a los ciudadanos parte del dinero recaudado de las empresas contaminantes.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el gobernador indicó que los reembolsos están destinados a “ayudar a combatir la agenda de aumento de costos de Donald Trump”.

Asimismo, en el comunicado apuntó nuevamente contra el presidente. “En un momento en que Donald Trump está encareciendo la vida de todos los estadounidenses —en las gasolineras, en sus hogares, en los supermercados y prácticamente en todas partes— California está contraatacando“, expresó Newsom.

Cómo funciona el Crédito Climático de California y quiénes reciben el beneficio

Para este año, el estado otorgará un total de US$1400 millones en créditos residenciales: US$894 millones para clientes de electricidad y US$520 millones para clientes de gas natural. Además, se destinan fondos adicionales para pequeñas empresas e industria.

Según especificó el gobernador, los residentes de California no necesitan hacer nada para recibir su reembolso .

. Pueden consultar el monto que les corresponde en el sitio web establecido por las autoridades para el programa.

Mediante el programa impulsado por Newsom en California, los clientes con facturas de electricidad recibirán los créditos en agosto y septiembre Freepik

El dinero otorgado mediante el Crédito Climático de California proviene del Programa de Limitación e Inversión del estado, que es administrado por la Junta de Recursos del Aire de California. Funciona de la siguiente manera:

Las empresas que emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero deben comprar permisos para sus emisiones.

para sus emisiones. Los ingresos se devuelven directamente a los clientes residenciales como un crédito en sus facturas de servicios públicos.

Además del crédito, la oficina de Newsom sostuvo que el programa “Cap and Invest” de California generó US$33.000 millones en inversiones climáticas.

Con este aporte, creó más de 120.000 empleos y redujo millones de toneladas de emisiones de carbono, según los funcionarios.

Gavin Newsom celebró el crecimiento económico de California que superó a potencias asiáticas

CPUC evalúa cambios en créditos de energía y propone nuevas fechas de aplicación en California

La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés) propuso un cambio que se someterá a votación el 30 de abril.

Esta modificación trasladaría los créditos en las facturas a los meses más calurosos y con los costos más elevados del año. Así, funcionaría de la siguiente manera:

Los clientes de PG&E, SCE y SDG&E recibirán los créditos en agosto y septiembre , cuando el calor del verano eleva las facturas a su nivel más alto. El nuevo esquema de créditos eléctricos entraría en vigor para el año fiscal 2026.

, cuando el calor del verano eleva las facturas a su nivel más alto. El nuevo esquema de créditos eléctricos entraría en vigor para el año fiscal 2026. La decisión propuesta también adelanta la fecha de emisión de los créditos futuros de gas natural, cuando las facturas de invierno suelen ser más elevadas. Este cambio comenzará en febrero de 2027.

Según estimaron las autoridades, este mes el cliente promedio con servicio de gas natural recibirá un crédito de aproximadamente US$40 impulsado por Newsom.