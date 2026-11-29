A menos de 24 horas del terremoto de magnitud 5,0 que sacudió el sur de California el sábado por la mañana, la tierra sigue moviéndose frente a la costa de Los Ángeles. Hasta las 5.05 del domingo 29 de noviembre (hora del Pacífico), el catálogo del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registraba 119 réplicas en la zona del epicentro, ubicado en el mar, a unos 5 kilómetros al suroeste de Manhattan Beach. La más fuerte, de magnitud 4,5, ocurrió poco más de dos horas después del sismo principal.

Las réplicas más fuertes del sismo de Manhattan Beach y lo último del USGS

El terremoto principal se registró el sábado 28 de noviembre a las 9.30 (hora del Pacífico), a unos 12,8 kilómetros de profundidad.

Su magnitud cambió varias veces durante la mañana: el USGS la estimó primero en 5,2, la bajó a 4,7 y la fijó finalmente en 5,0.

Es el primer sismo de magnitud 5 o más en el área metropolitana de Los Ángeles desde el de 5,1 de La Habra, en 2014, de acuerdo con datos del USGS.

Vidrios rotos y desconcierto entre los pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles tras el sismo de magnitud 5 que sacudió la región CAYLO SEALS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Estas son las réplicas de magnitud 3 o cercana a 3 que figuran en el catálogo del USGS, en hora del Pacífico:

Sábado, 10.01: magnitud 3,7.

Sábado, 10.30: magnitud 3,7.

Sábado, 11.03: magnitud 3,8.

Sábado, 11.41: magnitud 4,5, la mayor de la secuencia.

Sábado, 11.43: magnitud 3,4.

Sábado, 14.08: magnitud 4,0.

Sábado, 14.27: magnitud 3,9.

Sábado, 15.42: magnitud 3,5.

Sábado, 20.08: magnitud 4,0.

Sábado, 21.07: magnitud 3,3 (cálculo automático, sin revisar).

Domingo, 0.42: magnitud 3,0 (cálculo automático, sin revisar).

En los primeros cinco minutos después del sismo principal hubo además seis temblores de entre 2,1 y 2,6. El resto de la secuencia está formado por movimientos de entre 1,3 y 2,8, la mayoría imperceptibles para la población.

Algunas magnitudes difundidas en las primeras horas no coinciden con el catálogo. La réplica de las 11.41 se informó en distintos medios como de 4,6, 4,7 y hasta 4,8; el USGS la registra como de 4,5 en su revisión. Las cifras automáticas pueden cambiar cuando los sismólogos revisan los datos.

En las últimas semanas en California también hubo daños por inundaciones y fuerte oleaje en las zonas costeras DAVID SWANSON - AFP

Qué dicen los expertos sobre la posibilidad de un sismo mayor

“Es uno de los más grandes que tuvimos en el área de Los Ángeles en bastante tiempo”, dijo la sismóloga Lucy Jones, del Instituto de Tecnología de California (Caltech), en una conferencia de prensa citada por CNN.

Sobre lo que puede venir, explicó: “Como en cualquier terremoto, hay alrededor de un 5% de probabilidad de que una de esas réplicas sea más grande que la primera”.

Y agregó: “Podríamos tener algo más grande, pero un 5% de probabilidad de que ocurra es un 95% de probabilidad de que no”.

Jones también anticipó que el movimiento puede seguir. “Se suele ver que la secuencia continúa al mismo nivel que se tiene, así que probablemente habrá más sismos de magnitud 3 que se sentirán y potencialmente terremotos más grandes también”, dijo a ABC7.

El Laboratorio Sismológico de Caltech coincidió: “Es posible y esperable que haya más sismos en los próximos días. Se espera que la mayoría sean más pequeños, pero pueden ocurrir eventos más fuertes que podrían causar daños, en especial cerca del epicentro”.

“La falla de Palos Verdes es una de las que más nos preocupan”, señaló. Husker agregó que un sismo de magnitud 3,3 registrado el 22 de noviembre, unas 3 millas (casi 5 kilómetros) al oeste de Manhattan Beach, podría considerarse un precursor.

La profundidad ayudó a que el movimiento no fuera más violento en superficie. “Eso les da a las ondas un poco más de distancia para viajar hasta la superficie y causar sacudidas. Así que los niveles de sacudida pueden ser un poco más bajos”, explicó Elizabeth Cochran, del USGS, a CNN.

Daños, alertas y qué hacer ante una réplica

El sismo se sintió desde Bakersfield, al norte, hasta la frontera con México, según los reportes ciudadanos que recoge el USGS.

GIF Terremoto en EE.UU.

No hubo heridos. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recorrió por tierra, aire y mar las zonas de sus 106 estaciones, que cubren 470 millas cuadradas (unos 1217 kilómetros cuadrados). “Por el momento no hay reportes iniciales de daños estructurales ni de heridos”, dijo su portavoz, Lyndsey Lantz.

En el aeropuerto de Los Ángeles (LAX), la alcaldesa Karen Bass informó: “Hay algunas ventanas rotas y placas del techo sueltas en LAX, pero las operaciones de vuelo no se vieron afectadas”. Un avión de Delta abortó el aterrizaje durante el temblor.

Los muelles de Hermosa Beach y Manhattan Beach cerraron por precaución, de acuerdo con Easy Reader, y la refinería de Chevron en El Segundo activó una quema de gas de contingencia que, según la empresa, no representó un riesgo para la comunidad. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis descartó una alerta, según Fox Weather.

El sistema de alerta temprana ShakeAlert se activó con el sismo principal y envió avisos a celulares. “Así que lo consideramos un éxito del funcionamiento del sistema”, dijo Husker, según MyNewsLA.

Para la comunidad hispana, las alertas están disponibles en español. La aplicación gratuita MyShake funciona en inglés o en español según el idioma del teléfono y requiere la ubicación siempre activa; las alertas inalámbricas de emergencia llegan en ambos idiomas, y los teléfonos Android las reciben integradas si tienen la localización activada, según el programa estatal Earthquake Warning California.

Las autoridades insisten en la preparación. “Los angelinos deben tomar medidas para prepararse. Si siente un temblor, recuerde agacharse, cubrirse y sujetarse”, pidió Bass.

La alcaldesa también recomendó descargar MyShake, armar un plan familiar, preparar un kit de emergencia y asegurar los muebles pesados. La Oficina de Servicios de Emergencia de California (Cal OES) resumió el mensaje en X: “Los terremotos son impredecibles, así que prepárese para las réplicas”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.