Como cada año, la hora en Estados Unidos tendrá una de las variaciones que más impacto dejará en la rutina de las personas, tanto por las actividades físicas como en el descanso, con el fin del horario de verano y el comienzo del de invierno. En Texas, como en la mayoría de los estados, habrá que retrasar los relojes a partir del 5 de noviembre a las 2 de la mañana en punto.

El horario de verano empezó el pasado 12 de marzo y terminará el primer domingo de noviembre. Algunos dispositivos electrónicos, como celulares, computadoras y otros, harán el cambio de forma automática. No obstante, en los aparatos análogos se tendrá que hacer el ajuste de manera manual.

Los relojes digitales suelen marcar el horario en un formato de 24 horas Unsplash

Texas: así quedan los cambios de horario

5 de noviembre de 2023: termina el horario de verano.

Los relojes deberán retrasarse una hora.

El amanecer comenzará aproximadamente una hora antes el 5 de noviembre de 2023 que el día anterior. El objetivo es aprovechar las mañanas, que serán más largas, con más oscuridad al comienzo, pero después con una luz que perdurará en las actividades.

¿En cuáles lugares de Estados Unidos no cambia el horario?

Hay varios estados que no se apegan a este cambio que ocurre dos veces al año: Arizona y Hawái tienen una hora fija porque, en 1960, cuando el Congreso definió las fechas de inicio y término del horario de verano, sus gobiernos decidieron no seguir la medida. Otros territorios que no se rigen por esta ley son: Puerto Rico, Islas Vírgenes, Islas Marianas del Norte, Guam y Samoa Americana. En sus casos es por motivos comerciales y geográficos.

El horario de invierno llegará el 5 de noviembre de 2023 Unsplash

¿Qué dice la ley en Texas sobre el cambio de horario?

En abril de este año, la Cámara de Representantes de Texas se manifestó y debatió el cambio. Al final, el veredicto fue contundente: permanecer fijos en un horario para evitar adelantar y retrasar los relojes, como ha ocurrido casi desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, informó Texas Tribune.

“La práctica anticuada de ‘avanzar’ y ‘retroceder’ es frustrante para muchos texanos”, comentó Will Metcalf, representante republicano por la ciudad de Conroe. “Creo que deberíamos ceñirnos a un horario sin cambiar dos veces al año”. La ley federal de Estados Unidos permite a los estados eximirse de estos cambios y apegarse a un horario estándar durante todo el año, lo único que se prohíbe es modificarlo fuera de los lineamientos ya establecidos.

Sin embargo, en el Senado aún no se avanza en la propuesta de eliminar los cambios de horario. Así, Texas se suma a otros estados que han expresado su deseo de mantenerse en el horario de verano u hora estándar. Desde 2015, explica un documento de National Conference of State Legislatures se presentaron al menos 450 proyectos de ley prácticamente todos los estados, pero ninguno de importancia, hasta 2018, cuando Florida se convirtió en el primero en promulgar legislación para quedarse permanentemente en el horario de verano. Como ninguno ha avanzado lo suficiente, el 5 de noviembre habrá que cambiar los relojes.

LA NACION