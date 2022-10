Dice que puede hacer hasta 180.000 dólares anuales por ir al baño y describe cómo lo logra

escuchar

Una joven reveló el peculiar trabajo paralelo con el que se puede ganar hasta 180.000 dólares al año por hacer las necesidades básicas. En un breve video que acumula más de 160.000 reproducciones, la tiktoker Isafidelino compartió el método que permite “cobrar por algo que haces a diario”.

En su breve clip, la joven aseguró que lo único que hay que hacer es visitar el sitio web HumanMicrobes.com y posteriormente revisar todos los requisitos que piden en la página de los donantes para poder darle un uso útil a las heces. Según dijo, si se pasan las diferentes calificaciones, cada donación tendría una ganancia de 500 dólares. Si esta se realiza todos los días del año, se podrían recibir un total de 180.000 dólares.

¿Cuál es el proceso para ganar cientos de dólares con las necesidades básicas?

Joven revela cómo ganar miles de dólares por ir al baño

Los pasos son sencillos, en primer lugar se pide llenar un cuestionario de selección para saber si el donante puede ganar 500 dólares cada vez que va al baño. También verifican el estado de los desechos sólidos y luego solicitan una entrevista en video.

La organización asegura que paga por adelantado todos los gastos de envío y embalaje y que el proceso de recolección consiste en almacenar la muestra en una bolsa de plástico y enviarla a Human Microbes en hielo seco. Asimismo, asegura que los donantes permanezcan en el anonimato, por lo que no hay forma de que alguien se entere de dónde obtienen sus ganancias.

¿Cuál es el objetivo de la organización?

Human Microbes detalla en su sitio web que los trillones de microbios que viven en los intestinos afectan y regulan todos los aspectos de la salud y el desarrollo de los humanos. “Este ecosistema de microbios, que comprende miles de especies de bacterias, virus, arqueas y hongos, constituye el microbioma intestinal”.

Asimismo, puntualiza que gracias a las tecnologías se sabe que los microbiomas intestinales contribuyen a la salud y rasgos como los genes, por lo que es un problema importante que la mayoría de las personas de la sociedad moderna tenga mala salud y microbiomas dañados: “Nuestro objetivo es encontrar menos del 0,1 % de las personas que están lo suficientemente saludables como para ser donantes de heces de alta calidad y conectarlos con médicos, investigadores, ensayos clínicos y personas que necesitan reequilibrar su microbioma”.

Una organización busca donantes por algo que se hace todos los días Unsplash

La organización añadió que ha examinado 26.000 posibles donantes y que todavía no encuentra suficientes de alta calidad, por lo que incrementó el incentivo económico. Además, estos deberán gozar de una salud física y mental excepcional. “Lo ideal es que sean atletas jóvenes y de alto nivel, menores de 30 años”. También se debe hacer uso mínimo de los antibióticos. Debido a los altos estándares, es probable que pocas personas reúnan los requisitos.

Se vuelve viral

En consecuencia de lo desconcertante que resultó este negocio paralelo, el relato de la tiktoker se viralizó y la comunidad virtual no pudo evitar reaccionar a su recomendación: “Me haría millonaria”. “No hay manera”. “Solicité como hace 9 meses y no he recibido respuesta”. “Solo lo quieren si básicamente eres un atleta olímpico. Aparte de eso, no lo estás entendiendo”, le dejaron.

LA NACION