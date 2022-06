Camille Vasquez se sinceró sobre su relación con Johnny Depp y dijo que el actor la invitó a Europa

Después de varias miradas, sonrisas, abrazos e intercambios de afecto en el juicio por difamación que Johnny Depp promovió contra su exesposa, Amber Heard, se popularizó la teoría de que quizá entre el actor de Piratas del Caribe y la líder de su equipo de defensa, Camille Vásquez, podría haber algo más, como una relación romántica entre cliente y abogada. Ahor,a fue ella quien reveló la verdad, con una cátedra sobre la razón por la que el público está equivocado, aunque dejó una declaración que volvió a levantar las especulaciones.

En una entrevista exclusiva con People, Vásquez dijo que este rumor viene con el hecho de ser una mujer que solo hace su trabajo. “Es decepcionante que ciertos medios dijeran que mis interacciones con Johnny, que es un amigo que conozco y represento desde hace cuatro años y medio, fueron poco profesionales. Es decepcionante escuchar eso”, inició la litigante, a la vez que recalcó que su preocupación por sus clientes es genuina y que abraza todos, una característica que no le da miedo decir en voz alta.

Johnny Depp con su abogada Camille en el juicio contra Amber Heard

“Me preocupo por mis clientes y nos hemos vuelto cercanos, pero cuando digo nosotros me refiero a todo el equipo, claro que incluye a Johnny (…) Soy cubana y colombiana. Soy táctil, ¿qué quieres que te diga? Abrazo a todos y no me avergüenzo”, explicó Vásquez.

Lo que piensa Camille de Johnny

Para ella, el trabajo es amor y, cuando ama, lo hace profundamente. Camille tiene un sentimiento muy especial por Johnny.

Johnny Depp y su cercanía con su abogada Camille en el juicio contra Amber Heard

“Este hombre luchaba por su vida. Me rompió el corazón verlo día a día tras tener que sentarse ahí y escuchar las acusaciones horribles que le hacían. Si pudiera proporcionarle algo de consuelo, por supuesto que haría eso, tomando su mano o haciéndole saber que estábamos ahí, que íbamos a luchar porque él se lo merecía”, enfatizó.

A pesar de que las especulaciones han estado en todos lados, desde revistas hasta aventuradas teorías de tiktokers que analizaron el lenguaje corporal de ambos durante el juicio, el corazón de la litigante está ocupado por alguien más, con quien recientemente fue captada recibiendo un trato “de celebridad” en una cita. Vásquez tiene novio y asegura que está muy feliz en su relación, además de que no es ético para ellos salir con sus clientes.

Camille y su novio en una cita Splash News/The Grosby Group

Los rumores no sorprendieron a Camille, ya que considera que todavía no se han logrado romper muchos estereotipos machistas. “Es una acusación poco ética. Es desafortunado y decepcionante, pero viene con esto. No te puedo decir que me sorprendió tanto”, le contó a People.

No obstante, en otra entrevista con Univisión, expresó que Johnny la invitó a participar en Europa de sus shows. En ese sentido, la abogada señaló que el actor le comentó que estaría tocando allí, por lo que podía viajar a ser parte del público.

La inesperada fama de Camille

Aunque los rumores de su relación con Johnny eran previsibles, hay algo que Camille, quien se convirtió en socio recientemente del bufete de abogados Brown Rudnick, no vio venir: volverse una celebridad. Las redes sociales explotaron con todos los fragmentos de sus participaciones durante el juicio, una fama instantánea que ahora le resulta abrumadora.

“Es divertido, surrealista también y abrumador. Creo que en la medida que pude inspirar a jóvenes a permanecer en la escuela, trabajar duro y seguir su carrera de Derecho, entonces valió la pena. Eso es lo importante al final del día. Tiktok es el nuevo medio de comunicación, ahí los jóvenes comparten noticias y se inspiran. Si ese es el foro, que así sea”, concluyó Vásquez, para quien este juicio se convirtió en un parteaguas en su ya sobresaliente carrera.