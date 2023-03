Caminaba una hora y media todos los días a su trabajo en EE.UU. y recibió una sorpresa que le cambió la vida

escuchar

Una mujer de Michigan recibió un gran regalo en efectivo por parte de un sujeto anónimo, quien se conmovió al enterarse de que todos los días caminaba varios kilómetros para llegar a su trabajo. La mujer regresaba de un evento escolar de su hija cuando un sujeto, que huía de la policía, chocó contra su auto. Como no pudo pagar los gastos, lo dejó en el depósito estatal. Desde entonces, su rutina implicaba una gran dificultad para trasladarse entre largas distancias.

La historia de Samantha Turcotte comenzó en febrero de este año, cuando compartió con Wzzm13 cómo un percance de tránsito le había cambiado la vida. “Incluso si hubiera podido reunir el dinero para el final de esa semana, sacarlo de ahí habría costado más que mi cheque de pago”, detalló.

Luego de perder su auto, una mujer de Michigan caminaba hasta su empleo todos los días; una persona se conmovió y la ayudó para cambiar su historia Wzzm13

Tras el accidente, la madre de familia tuvo que empezar a caminar hasta su trabajo durante una hora y media todos los días. No podía usar su bicicleta porque su turno comenzaba a las 5 de la mañana y a esa hora el sendero de ciclistas “estaba muy oscuro y peligroso”. Fue así que tomó la iniciativa de ir a pie, siempre con buena actitud.

El caso llegó hasta un hombre a través de internet, quien quiso regalarle 10.000 dólares para que revirtiera su situación. El sujeto solidario se puso en contacto con el personal del medio citado y les pidió que le dieran un cheque a la mujer, con la condición de que no revelaran su identidad. Prefirió mantener el anonimato porque lo más importante para él era que el dinero llegara a manos de quien lo necesitaba.

“Cuando la vi, con esos dos niños mientras sonreía, dije: ‘Esta es una mujer que realmente vive el papel de madre y ama a sus hijos. Ella no podría hacer esa caminata de hora y media en el hielo y la nieve si no tuviera el amor en su corazón por esos dos niños’ (...). Su historia me conmovió (...). Pensé que tenía que hacer algo”, expresó el hombre.

La estadounidense se vio sorprendida cuando abrió el cheque de US$10.000 Wzzm13

La sorpresa que le cambió la vida

Responsables del canal de TV se volvieron a poner en contacto con la mujer y le entregaron el sobre con la donación. Cuando lo abrió, de inmediato rompió en llanto y se llevó las manos a la cara, todavía sin creer que este acto de bondad fuera real. “Oh, Dios mío. No puedo creerlo”, declaró. Al mismo tiempo, compartió que la intención de contar su historia era inspirar a otros que atraviesen por momentos difíciles como ella: “Ha sido muy agradable, pero nunca esperé nada de la gente”.

Turcotte relató que ahora podrá comprar un automóvil al que no necesitará hacerle tantas reparaciones. “A esta persona maravillosa, gracias. Esto significa mucho”, agregó. Ahora, con su nuevo vehículo podrá ir fácilmente a su trabajo y a los eventos escolares de sus hijos. La donación de un extraño, remarcó, le dio una nueva oportunidad.

