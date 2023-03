Estaba cansada en el aeropuerto y encontró un impensado lugar para dormir

escuchar

Dormir en el aeropuerto es una experiencia que, aunque muchas veces resulta necesaria, podría no ser la más cómoda. Por eso, algunos alquilan habitaciones de hotel cerca de los aeropuertos, sobre todo en casos en los que la espera es prolongada. También hay otras posibilidades, tal como evidenció una joven española que, como debía esperar más de ocho horas en el Aeropuerto Internacional de Doha, Qatar, descubrió un área especial para estas situaciones.

La usuaria de TikTok @maiguaojeda analizó varias opciones en la terminal de la capital de Qatar hasta que encontró una sala especial: “Buscaba dónde pasar la noche... Aquí dentro del aeropuerto hay dos hoteles, pero eran demasiado caros para ocho horas (...). Entonces descubrió que hay zonas de descanso para las mujeres, separadas de los hombres. Para una chica que viaja sola y que es su primera vez en Doha, me parece genial”, afirmó.

Una joven compartió cómo es un área especial para descansar en el aeropuerto de Doha

Una vez que llegó a esta área, dio una vista panorámica de cómo se veía, con asientos, en los que había varias mujeres acostadas. Cuando encontró un espacio disponible, la creadora de contenido se recostó, después de ponerse un antifaz para dormir.

Una joven aprovechó el área para esperar a su siguiente vuelo @maiguaojeda/TikTok

En la descripción, la publicación, que tuvo más de 900 mil reproducciones, instó a sus seguidores a contar sus propios trucos y vivencias en situaciones similares. “¿Qué opinas? ¿Dormirías aquí?”, preguntó. Inmediatamente, muchos de ellos se pronunciaron en los comentarios. “He dormido en sitios peores”; “Si tengo internet, duermo hasta en el baño”; “No podría dormir tranquila por miedo a que me roben”; “Está demasiado cerca, me da cosa”, fueron algunas de las respuestas.

Otras alternativas para dormir en el aeropuerto

Además de estas salas, otras terminales tienen diferentes áreas especiales. Las cápsulas para dormir, por ejemplo, se popularizaron en Asia y recientemente llegaron a países de América Latina, como México, donde están disponibles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las cápsulas también se han popularizado entre los pasajeros @AICM_mx

Como ocurre con frecuencia, las diferentes aerolíneas pueden tener problemas para concretar sus viajes, que van desde los retrasos hasta las cancelaciones. Para las esperas más largas o si se busca dónde pasar la noche, se pueden utilizar estas cápsulas, que tienen precios más accesibles que un hotel.

En el caso de la terminal de Ciudad de México, una compañía brinda este servicio con el que los pasajeros tienen acceso a duchas y vestidores. La empresa que realizó el diseño se basó en el modelo japonés, dado que cada cápsula está equipada con una pantalla de alta definición, puertos USB, enchufes, caja de seguridad, extintor, iluminación y un botiquín de emergencias. En cuanto a los precios, por noche son de hasta US$107, mientras que por hora son mucho más accesibles.

Además de elegir bien el lugar, también será necesario estar preparado para la experiencia. Si se sabe con antelación que se pasarán muchas horas en el aeropuerto, se pueden añadir al equipaje algunos elementos para armar un kit de supervivencia, que incluyan dispositivos electrónicos, auriculares, bolsa de dormir, agua embotellada, libros, entre otros.

