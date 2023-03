Oscar 2023: el vestido de una artista que indignó a muchos en Twitter y por el que la calificaron de “grosera”

escuchar

La edición 95º de la entrega de premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se llevó a cabo este domingo, en una noche en que la película Todo en todas partes al mismo tiempo fue la gran ganadora, dado que su elenco y producción se llevaron a casa un total de siete estatuillas doradas. Aunque los reflectores estuvieron sobre los grandes protagonistas de la ceremonia, hubo un momento que no escapó de quienes seguían la transmisión en vivo, dado que una de las artistas presentes eligió un ostentoso atuendo que fue muy criticado en las redes sociales.

Durante la transmisión, destacó la cantante y productora nigeriana Temilade Openiyi, mejor conocida como Tems, quien estaba nominada en la categoría Mejor Canción Original por su colaboración en “Life Me Up”, del film Black Panther: Wakanda Forever, junto a Rihanna. Aunque no se llevó la estatuilla, la artista se viralizó por la elección de su atuendo. Los usuarios de redes sociales no se contuvieron en los comentarios y expresaron su indignación.

En la tradicional pasarela previa, Tems, de 27 años, posó con un vestido blanco con un adorno de tul que subía sobre su hombro izquierdo y que cubría la parte trasera de su cabeza. En la parte inferior derecha, resplandecía una gran cola que hacía juego con sus accesorios y zapatos.

Tems fue nominada en la categoría a Mejor Canción Original en los Oscar 2023 @CensorNaija/Twitter

Posteriormente, cuando se sentó en su lugar asignado para seguir el evento, el adorno de tela que se elevaba sobre ella fue un obstáculo para la completa visión de quienes estaban detrás suyo, según pudieron apreciar los usuarios de Twitter.

El periodista y escritor Jarrett Bellini, que colabora con la cadena CNBC, fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto: “Imagina esperar toda tu vida para estar en los Oscar y terminas sentado detrás de una nube”, expresó en una publicación que acompañó con una captura de pantalla en la que Tems aplaudía, mientras que detrás de ella había una persona que estiraba su cuello para poder tener una mayor visibilidad.

La artista Tems fue criticada en Twitter por su atuendo durante la ceremonia de los Oscar 2023 @Jorge_Berthely/Twitter

Otros se sumaron a las opiniones en la red social de Elon Musk: “La de atrás del vestido blanco moviéndose para poder ver. Yo sí estaría superenojada”, escribió una usuaria. En tanto que otra persona añadió: “Esta mujer con ese vestido no deja ver a ninguno de los de atrás”. En una imagen capturada durante la intervención del conductor Jimmy Kimmel y la activista Malala Yousafzai, quien estaba sentada más adelante, el comediante George Hahn llamó “grosera” a la artista nigeriana.

Algunos usuarios en Twitter llamaron "grosera" a Tems por no dejar ver a otros espectadores durante los Oscar 2023 @georgehahn/Twitter

Algunas otras personas quisieron encontrar culpables de esta situación. “Se ve impresionante, pero tal vez podrían haber hecho que la parte superior se pudiera quitar”, señaló una. Finalmente, unos cuantos defendieron a la artista musical por su conjunto llamativo y “vanguardista”, cuya intención era demostrar “grandeza”, según sus propias apreciaciones. “En realidad, se trata de un símbolo irónico: ella está ocupando un espacio como mujer negra, mientras que el blanco no solo representa una feminidad a la que tradicionalmente las mujeres negras no han tenido acceso, sino también cómo la blancura ha oscurecido y obstruido los caminos del progreso, en este ensayo”, expresó la autora británica Bolu Babalola.

Temilade Openiyi, mejor conocida como Tems, lució un espectacular vestido con adornos en la cabeza

