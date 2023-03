Los insólitos requisitos de un restaurante para contratar personal que se hicieron virales

escuchar

Cuando las empresas solicitan trabajadores nuevos, lo más común es que les pidan una serie de requisitos conformes con las necesidades de la vacante. Sin embargo, algunas tienen tantas exigencias, que los avisos se asemejan a una broma. Recientemente, una joven estadounidense compartió en sus redes un anuncio increíble. Al parecer, la empresa ya conocía todas las excusas que suelen dar los trabajadores para ausentarse, así que decidió dejar las cosas en claro desde el principio.

La usuaria de redes @.desertrat publicó un video en el que mostró la oferta de un restaurante en EE.UU. “Este es el anuncio más loco que he visto; simplemente me alegró el día”, señaló en la descripción de su clip. Según detalló, la postulación comenzaba como cualquier otra, pero después se convertía en una gran lista de pedidos extraños.

Los insólitos requisitos que un restaurante de EE.UU. publicó en un anuncio de una vacante

En la grabación, la creadora de contenido leyó cómo el lugar se describía como un “bar restaurante único, divertido y de ritmo rápido”, que buscaba a alguien que esté “sobrio en el trabajo” y “tranquilo en un ritmo rápido”.

Después, enumeraba una gran cantidad de razones que el postulante debía tomar en cuenta: “Por favor, no presente su solicitud si no tiene sentido del humor o no puede manejar el sarcasmo hábil, no tiene despertador, se queda dormido, tiene la batería de un teléfono celular que se agota constantemente y le impide comunicarse con nosotros”, decía un fragmento de la larga lista, según la tiktoker. Otras especificaciones fueron:

Evitar postularse si “tiene que llevar a sus amigos al trabajo”.

Si debe llamar con una excusa porque festejó demasiado la noche anterior a su turno.

Si de repente se enferma los fines de semana de Coachella y Splash House.

y Splash House. Si “quiere ganar amigos regalando comida y bebida a nuestro cargo, con nuestro inventario”.

En caso de que “necesiten noches libres porque su abuela lo envenenó con su jamón nuevamente”.

Si “su banda tiene un concierto y necesita los fines de semana libres porque su equipo favorito llegó a la final.

Si “le duele la cabeza después de ir a muchas ventas de garaje”.

Por otro lado, los empleadores instaron a desistir a aquellos que deseen faltar porque “no se despertaron de buen humor”. También, en caso de que sufran “del síndrome de ‘trauma-drama’, mucho ego, introvertidos, malhumorados, actitudes reactivas y malas e individuos incapaces de aceptar el hecho de que tienen un sueldo por trabajar”.

El restaurante solicitaba empleados que no pusieran excusas para ir a trabajar

La reacción de los usuarios

Las personas que reprodujeron el clip reaccionaron en varios comentarios. La mayoría se burló de la situación y consideró que el empleador, seguramente, ya había tenido malas experiencias previas: “Parece que acaban de escuchar todas las excusas del libro de los empleados para no presentarse a trabajar”; “Tiene un trauma”; “Me han pinchado seis neumáticos en un año y medio. Pensé que en mi trabajo no me creerían, así que mostré pruebas en cada ocasión”, escribieron en la publicación.

LA NACION