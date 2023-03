Ganó dos veces la lotería y asegura que su pelo le trajo suerte

escuchar

Un hombre de 31 años que ganó por segunda vez un premio en la Lotería de Maryland atribuyó su buena fortuna a un factor insólito: su larga cabellera. Su primera victoria la tuvo en noviembre de 2015, cuando se llevó 100 mil dólares en una tarjeta instantánea (raspadito). La semana pasada obtuvo US$50.000 en un juego con la misma dinámica y fue entonces que le asignó a su pelo el rango de cábala. En el primer triunfo, relató a los medios, tenía el cabello largo; luego se lo cortó y tuvieron que pasar siete años para que volviera a ganar miles de dólares, cuando el pelo le creció nuevamente.

William Daniels Jr., un trabajador de ensamblaje de aviones que vive en Middle River, Maryland, recordó que cuando alcanzó su primera victoria había comprado dos boletos de raspadito. El primero no estaba premiado, pero el segundo sí.

En aquella ocasión, el hombre no podía creer haber ganado 100 mil solo por raspar casillas; tuvo que mostrarle el ticket a su madre para que ella le confirmara si era verdad lo que veía. “Tenía un nudo en el estómago. Cuando aciertas, no lo puedes creer, quieres asegurarte de que no lo estás mirando mal”, afirmó, en un comunicado que la Lotería de Maryland compartió a los medios locales.

El hombre atribuyó su suerte en la lotería a su larga cabellera Unsplash

Daniels utilizó su primer premio para liquidar los créditos de sus padres. También le sobró dinero para imudarse. Desde ese día, reconoció, compraba un boleto de raspadito cada vez que podía, para probar su suerte. No obstante, pasaron siete años para que volviera a lograrlo.

El boleto ganador lo adquirió en un 7-Eleven de Nottingham y ahora planea usar el dinero ganado en su boda. “Ahora puedo permitirme un buen corte de pelo”, añadió entre risas. Luego, aseguró que mantendrá su larga cabellera para seguir jugando.

Algunos jugadores de la Lotería de Maryland han tenido suerte en más de una ocasión Unsplash

Maryland, donde abundan los premios dobles de la lotería

Durante los últimos días de febrero, la Lotería de Maryland anunció que un repartidor de Amazon se había ganado US$30.000 también en un juego de raspadito, Lo que llamó la atención de ese caso fue que el hombre ya se había llevado US$50.000 tan solo unas semanas atrás y con un boleto similar.

El doble triunfador, quien prefirió mantener el anonimato, es residente de Baltimore y explicó que había comprado el boleto cuando fue a comprar bebidas a una licorería. Lo primero que hizo tras descubrir su premio fue llamar a su novia para que le confirmara que había ganado los miles de dólares.

En ese caso, los funcionarios de la lotería detallaron que el repartidor había comprado otras dos tarjetas afortunadas, aunque los premios no fueron tan grandes como el de US$50.000. El ganador confesó que aún no sabía en qué gastaría el dinero obtenido, unos US$80.000. Sin embargo, planeaba celebrar a lo grande el próximo cumpleaños de su pareja, adelantó.

LA NACION