La ley en Florida es clara: DeSantis confirmó una norma que complica a los conductores migrantes con licencia de conducir

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó en abril de este año la ley HB 991, una reforma electoral que también cambia las reglas de las licencias de conducir. En ese sentido, el texto exige incluir el estatus de ciudadanía en los documentos.

Licencia de conducir en Florida: qué exige el artículo 322.034

De acuerdo con el texto aprobado de la ley, las licencias y tarjetas de identificación deben incluir el estatus legal de ciudadanía a más tardar el 1° de julio de 2027 .

a más tardar el . La regla aplica a quienes el sistema registre como ciudadanos estadounidenses, en emisiones nuevas, renovaciones o reemplazos.

Las licencias y tarjetas de identificación deberán incluir el estatus legal de ciudadanía a partir del 1° de julio de 2027 Fotomontaje con IA

Cambio de estatus y renovación gratuita de la licencia

Si un titular actualiza a tiempo su estatus al hacerse ciudadano , el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida ( Flhsmv , por sus siglas en inglés) debe emitir la renovación o el reemplazo sin costo .

, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida ( , por sus siglas en inglés) . La obligación de actualizar el estatus está en el artículo 322.19.

Qué se sabe de los datos de no ciudadanos y registro de votantes en Florida

Según el artículo 98.093 , el Flhsmv debe enviar información semanal sobre las personas que presentaron prueba de no ciudadanía al obtener una licencia nueva o renovada.

, el debe sobre las personas que presentaron prueba de no ciudadanía El envío incluye nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de licencia y número de registro de extranjero u otro identificador de estatus legal. También incluye los últimos cuatro dígitos del Seguro Social , si corresponde.

u otro identificador de estatus legal. También incluye los , si corresponde. Cuando los registros indiquen que quien se inscribe para votar no es ciudadano, o que no presentó un documento válido, se notificará al supervisor electoral. Así lo establecen los artículos 97.0525 y 97.053.

Así lo establecen los artículos 97.0525 y 97.053. El Departamento de Estado debe identificar a los votantes que podrían no ser elegibles por su estatus de ciudadanía y notificar al supervisor, según el artículo 98.075.

Cuándo entra en vigor la ley HB 991

El proyecto fija el 1° de enero de 2027 como fecha general de vigencia. La sección que crea el artículo 322.034 no tiene una fecha propia.

como fecha general de vigencia. La sección que crea el artículo 322.034 no tiene una fecha propia. Algunas partes de la ley rigen desde el 1° de julio de 2026

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.