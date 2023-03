Revelan la fecha en la que Shakira se mudaría a Miami

escuchar

Uno de los asuntos que quedaban pendientes tras el acuerdo de separación entre la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué era la fecha en la que ella se mudaría con sus hijos a Miami. Sin embargo, parece que ya fijó una para tomar el avión rumbo al sur de Florida, donde ya tendría su mansión lista para instalarse. De acuerdo con información de los allegados a la expareja, será el próximo mes cuando Milan y Sasha se integren a sus nuevos colegios en Estados Unidos.

En el programa Mamarazzis, del medio El Periódico, se revelaron datos preliminares del plan de mudanza que la barranquillera estaría próxima a realizar. Las conductoras Laura Fa y Lorena Vázquez aseguraron que una fuente confiable les había revelado que Shakira aprovechará los primeros días de abril para dejar Barcelona, dado que es cuando hay vacaciones escolares en EE.UU. El descanso primaveral en los colegios les daría prórroga para adaptarse a su nueva vida, por lo que sus dos hijos se integrarían a las clases una vez que se termine el llamado spring break.

Fa y Vázquez también aseguraron que, una vez que los niños y su madre estén en Miami, el abogado de Piqué, Ramón Tamborero, pondría en marcha el acuerdo de custodia que se fijó hace unos meses. En ese convenio se pactó que Milan y Sasha estarían junto a su madre la mayor parte del tiempo, pero que pasarían algunas temporadas vacacionales junto a su progenitor.

La mansión de Shakira se encuentra en el barrio de North Bay Road Drive de Miami @elcontrolcol/Instagram

Además, este último podría visitarlos siempre que quiera. “Esa homologación (del acuerdo) no se producirá hasta que Shakira no se instale en Miami”, añadió una de las presentadoras. No obstante, a pesar de que hay planes, el itinerario estaría sujeto a modificaciones por el estado de salud de William Mebarak, papá de la intérprete de “TQG”. Los médicos les habrían dicho que no está en condiciones de viajar. Cabe destacar que los padres de la artista viven en España, por lo que se trasladarían a Miami junto a ella.

La salud del papá de Shakira, complicada desde hace meses

Poco antes de que se anunciara la ruptura de Shakira y Piqué, William Mebarak, de 91 años, tuvo una grave caída que lo dejó por varios días en el área de cuidados intensivos. En consecuencia, requirió terapia física para reincorporarse a sus actividades. Por su parte, la colombiana compartió a través de sus redes sociales algunos de los ejercicios que hacía con él para ayudarlo a fortalecer su memoria.

Shakira junto a su padre después de la caída

Meses después, a finales de 2022, fue vista en múltiples ocasiones en un hospital español y más tarde se reveló que era porque su papá nuevamente estaba delicado: “El equipo de comunicación de Shakira confirma que el padre de la cantante, William Mebarak Chadid, se encuentra hospitalizado en la clínica Teknon-Quirón de Barcelona. Los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado, por lo que la familia pide respeto en estos momentos a la espera de ver su evolución”, decía el comunicado que se envió a los medios de comunicación en aquel momento.

Por su parte, el periodista Jordi Martin, quien ha dado seguimiento a la vida del exfutbolista por al menos diez años, informó que Mebarak sufrió un derrame cerebral. Incluso en aquel momento se especuló con que su situación médica era tan grave que hasta Piqué había acudido a visitarlo. Nidia Ripoll, mamá de Shakira, confirmó este rumor: “(Sí vino a verlo) seguimos siendo familia”.

